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Дуда призвал ЕС участвовать в экономическом восстановлении Украины - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794187415.html
Дуда призвал ЕС участвовать в экономическом восстановлении Украины
Дуда призвал ЕС участвовать в экономическом восстановлении Украины - РИА Новости, 09.06.2022
Дуда призвал ЕС участвовать в экономическом восстановлении Украины
ЕС должен участвовать в экономическом восстановлении Украины независимо от того, получит ли Киев статус кандидата или нет, заявил в интервью таблоиду BILD... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:17
2022-06-09T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
польша
анджей дуда
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. ЕС должен участвовать в экономическом восстановлении Украины независимо от того, получит ли Киев статус кандидата или нет, заявил в интервью таблоиду BILD президент Польши Анджей Дуда."Это политическое решение (о предоставлении Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС), имеющее огромное психологическое значение для защитников Украины... Мы все равно должны помогать строить Украину. Неважно, есть ли у Украины статус кандидата или нет. Так или иначе, мы должны вытащить деньги из наших карманов и поддержать восстановление Украины. Это всем ясно", - сказал Дуда.Президент добавил, что "тогда (в процессе восстановления) мы должны дать Украине статус кандидата", так как "это будет дополнительным стимулом для населения".
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в мире, украина, евросоюз, польша, анджей дуда, ситуация в днр и лнр
11:17 09.06.2022 (обновлено: 11:41 09.06.2022)
 
Дуда призвал ЕС участвовать в экономическом восстановлении Украины

Дуда: Евросоюз в любом случае должен участвовать в экономическом восстановлении Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. ЕС должен участвовать в экономическом восстановлении Украины независимо от того, получит ли Киев статус кандидата или нет, заявил в интервью таблоиду BILD президент Польши Анджей Дуда.
"Это политическое решение (о предоставлении Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС), имеющее огромное психологическое значение для защитников Украины... Мы все равно должны помогать строить Украину. Неважно, есть ли у Украины статус кандидата или нет. Так или иначе, мы должны вытащить деньги из наших карманов и поддержать восстановление Украины. Это всем ясно", - сказал Дуда.
Президент добавил, что "тогда (в процессе восстановления) мы должны дать Украине статус кандидата", так как "это будет дополнительным стимулом для населения".
Протестующие несут украинские флаги, принимая участие в демонстрации возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 08:00
Шаг вперед, два назад: Европа отдаляется от Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзПольшаАнджей ДудаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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