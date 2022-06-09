https://ria.ru/20220609/ukraina-1794187415.html
Дуда призвал ЕС участвовать в экономическом восстановлении Украины
Дуда призвал ЕС участвовать в экономическом восстановлении Украины - РИА Новости, 09.06.2022
Дуда призвал ЕС участвовать в экономическом восстановлении Украины
ЕС должен участвовать в экономическом восстановлении Украины независимо от того, получит ли Киев статус кандидата или нет, заявил в интервью таблоиду BILD... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:17
2022-06-09T11:17
2022-06-09T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
польша
анджей дуда
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. ЕС должен участвовать в экономическом восстановлении Украины независимо от того, получит ли Киев статус кандидата или нет, заявил в интервью таблоиду BILD президент Польши Анджей Дуда."Это политическое решение (о предоставлении Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС), имеющее огромное психологическое значение для защитников Украины... Мы все равно должны помогать строить Украину. Неважно, есть ли у Украины статус кандидата или нет. Так или иначе, мы должны вытащить деньги из наших карманов и поддержать восстановление Украины. Это всем ясно", - сказал Дуда.Президент добавил, что "тогда (в процессе восстановления) мы должны дать Украине статус кандидата", так как "это будет дополнительным стимулом для населения".
https://ria.ru/20220603/ukraina-1792688723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, польша, анджей дуда, ситуация в днр и лнр
11:17 09.06.2022 (обновлено: 11:41 09.06.2022)
Дуда призвал ЕС участвовать в экономическом восстановлении Украины
Дуда: Евросоюз в любом случае должен участвовать в экономическом восстановлении Украины