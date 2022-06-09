https://ria.ru/20220609/ukraina-1794187415.html

Дуда призвал ЕС участвовать в экономическом восстановлении Украины

Дуда призвал ЕС участвовать в экономическом восстановлении Украины - РИА Новости, 09.06.2022

Дуда призвал ЕС участвовать в экономическом восстановлении Украины

ЕС должен участвовать в экономическом восстановлении Украины независимо от того, получит ли Киев статус кандидата или нет, заявил в интервью таблоиду BILD... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:17

2022-06-09T11:17

2022-06-09T11:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

евросоюз

польша

анджей дуда

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. ЕС должен участвовать в экономическом восстановлении Украины независимо от того, получит ли Киев статус кандидата или нет, заявил в интервью таблоиду BILD президент Польши Анджей Дуда."Это политическое решение (о предоставлении Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС), имеющее огромное психологическое значение для защитников Украины... Мы все равно должны помогать строить Украину. Неважно, есть ли у Украины статус кандидата или нет. Так или иначе, мы должны вытащить деньги из наших карманов и поддержать восстановление Украины. Это всем ясно", - сказал Дуда.Президент добавил, что "тогда (в процессе восстановления) мы должны дать Украине статус кандидата", так как "это будет дополнительным стимулом для населения".

https://ria.ru/20220603/ukraina-1792688723.html

украина

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, польша, анджей дуда, ситуация в днр и лнр