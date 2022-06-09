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Завод в Удмуртии заменит импортные двигатели для российских трамваев - РИА Новости, 09.06.2022
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Завод в Удмуртии заменит импортные двигатели для российских трамваев
Завод в Удмуртии заменит импортные двигатели для российских трамваев - РИА Новости, 09.06.2022
Завод в Удмуртии заменит импортные двигатели для российских трамваев
Сарапульский электрогенераторный завод начал выпускать двигатели для трамваев "Витязь" и "Львенок", чтобы заменить импортные от фирм ŠKODA и Siemens, сообщил... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T19:58
2022-06-09T19:58
удмуртская республика
экономика
технологии
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 9 июн - РИА Новости. Сарапульский электрогенераторный завод начал выпускать двигатели для трамваев "Витязь" и "Львенок", чтобы заменить импортные от фирм ŠKODA и Siemens, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов."Подарки на юбилей бывают разные. Сарапульский электрогенераторный завод к своему 80-летию запустил производство электродвигателей для российских низкопольных трамваев. Теперь двигатели ŠKODA и Siemens в трамваях "Витязь" и "Львенок" заменят наши, сарапульские. Привет европейским производителям", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.По его словам, предприятие по производству электротележек сегодня занимает 60% российского рынка и конкурирует с китайскими и болгарскими производителями промышленного электротранспорта."В планах у завода запуск серийного производства новых электрокар для промышленности, электрического тягача и электросамосвала", - поделился глава Удмуртии, добавив, что на заводе работают 4 тысячи сотрудников.Согласно справке региональных властей, Сарапульский электрогенераторный завод основан в 1942 году, когда Красная армия, ведущая ожесточенные бои с немцами, остро нуждалась в авиации. "На окраине Сарапула, в лесу, в недостроенном производственном корпусе работники нового завода в беспрецедентно сжатые сроки смогли наладить выпуск генераторов для пикирующих бомбардировщиков Пе-2. Всего за годы Великой Отечественной войны предприятие поставило фронту более 30 тысяч комплектов систем генерирования для 10 700 самолетов", - сообщила пресс-службе Бречалова.
https://ria.ru/20220607/blagoustroystvo-1793834623.html
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экономика, технологии, удмуртская республика (удмуртия)
19:58 09.06.2022
 

Завод в Удмуртии заменит импортные двигатели для российских трамваев

© Фото : из личного архива ОльгиТрамвай
Трамвай - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Фото : из личного архива Ольги
Трамвай. Архивное фото
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УФА, 9 июн - РИА Новости. Сарапульский электрогенераторный завод начал выпускать двигатели для трамваев "Витязь" и "Львенок", чтобы заменить импортные от фирм ŠKODA и Siemens, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
"Подарки на юбилей бывают разные. Сарапульский электрогенераторный завод к своему 80-летию запустил производство электродвигателей для российских низкопольных трамваев. Теперь двигатели ŠKODA и Siemens в трамваях "Витязь" и "Львенок" заменят наши, сарапульские. Привет европейским производителям", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
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По его словам, предприятие по производству электротележек сегодня занимает 60% российского рынка и конкурирует с китайскими и болгарскими производителями промышленного электротранспорта.
"В планах у завода запуск серийного производства новых электрокар для промышленности, электрического тягача и электросамосвала", - поделился глава Удмуртии, добавив, что на заводе работают 4 тысячи сотрудников.
Согласно справке региональных властей, Сарапульский электрогенераторный завод основан в 1942 году, когда Красная армия, ведущая ожесточенные бои с немцами, остро нуждалась в авиации. "На окраине Сарапула, в лесу, в недостроенном производственном корпусе работники нового завода в беспрецедентно сжатые сроки смогли наладить выпуск генераторов для пикирующих бомбардировщиков Пе-2. Всего за годы Великой Отечественной войны предприятие поставило фронту более 30 тысяч комплектов систем генерирования для 10 700 самолетов", - сообщила пресс-службе Бречалова.

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