https://ria.ru/20220609/udmurtiya-1794396947.html

Завод в Удмуртии заменит импортные двигатели для российских трамваев

Завод в Удмуртии заменит импортные двигатели для российских трамваев - РИА Новости, 09.06.2022

Завод в Удмуртии заменит импортные двигатели для российских трамваев

Сарапульский электрогенераторный завод начал выпускать двигатели для трамваев "Витязь" и "Львенок", чтобы заменить импортные от фирм ŠKODA и Siemens, сообщил... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T19:58

2022-06-09T19:58

2022-06-09T19:58

удмуртская республика

экономика

технологии

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 9 июн - РИА Новости. Сарапульский электрогенераторный завод начал выпускать двигатели для трамваев "Витязь" и "Львенок", чтобы заменить импортные от фирм ŠKODA и Siemens, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов."Подарки на юбилей бывают разные. Сарапульский электрогенераторный завод к своему 80-летию запустил производство электродвигателей для российских низкопольных трамваев. Теперь двигатели ŠKODA и Siemens в трамваях "Витязь" и "Львенок" заменят наши, сарапульские. Привет европейским производителям", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.По его словам, предприятие по производству электротележек сегодня занимает 60% российского рынка и конкурирует с китайскими и болгарскими производителями промышленного электротранспорта."В планах у завода запуск серийного производства новых электрокар для промышленности, электрического тягача и электросамосвала", - поделился глава Удмуртии, добавив, что на заводе работают 4 тысячи сотрудников.Согласно справке региональных властей, Сарапульский электрогенераторный завод основан в 1942 году, когда Красная армия, ведущая ожесточенные бои с немцами, остро нуждалась в авиации. "На окраине Сарапула, в лесу, в недостроенном производственном корпусе работники нового завода в беспрецедентно сжатые сроки смогли наладить выпуск генераторов для пикирующих бомбардировщиков Пе-2. Всего за годы Великой Отечественной войны предприятие поставило фронту более 30 тысяч комплектов систем генерирования для 10 700 самолетов", - сообщила пресс-службе Бречалова.

https://ria.ru/20220607/blagoustroystvo-1793834623.html

https://ria.ru/20220530/zaymy-1791870431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, удмуртская республика (удмуртия)