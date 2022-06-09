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США признали, что санкции против России провоцируют рост цен - РИА Новости, 09.06.2022
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США признали, что санкции против России провоцируют рост цен
США признали, что санкции против России провоцируют рост цен - РИА Новости, 09.06.2022
США признали, что санкции против России провоцируют рост цен
Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции в связи с событиями на Украине провоцируют рост цен на продукты питания и... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T23:40
2022-06-09T23:52
экономика
сша
россия
министерство финансов сша
санкции
санкции в отношении россии
джо байден
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции в связи с событиями на Украине провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке."Наши санкции в отношении России, действительно, оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива", - сказала Йеллен в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты New York Times.Глава американского минфина выразила уверенность, что ожидать существенного снижения цен на топливо в США в краткосрочной перспективе не стоит.Йеллен также допустила, что в свете происходящих в мировой геополитике событий экономический рост США замедлится, однако рецессии в экономике опасаться не стоит."Я не считаю, что нас ожидает рецессия", - подчеркнула высокопоставленный представитель администрации США.Президент США Джо Байден в своем выступлении накануне назвал рекордную инфляцию проклятием для страны. В Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что она находится на "неприемлемом" уровне, и связывали ее рост с последствиями украинского кризиса, при этом отметая упреки в инфляционной накачке экономики в разгар коронавирусной пандемии.
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экономика, сша, россия, министерство финансов сша, санкции, санкции в отношении россии, джо байден, вашингтон (штат), джанет йеллен
23:40 09.06.2022 (обновлено: 23:52 09.06.2022)
 
США признали, что санкции против России провоцируют рост цен

Глава Минфина США Йеллен: санкции против России провоцируют рост цен на продукты и бензин

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции в связи с событиями на Украине провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке.
"Наши санкции в отношении России, действительно, оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива", - сказала Йеллен в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты New York Times.
Глава американского минфина выразила уверенность, что ожидать существенного снижения цен на топливо в США в краткосрочной перспективе не стоит.
Йеллен также допустила, что в свете происходящих в мировой геополитике событий экономический рост США замедлится, однако рецессии в экономике опасаться не стоит.
"Я не считаю, что нас ожидает рецессия", - подчеркнула высокопоставленный представитель администрации США.
Президент США Джо Байден в своем выступлении накануне назвал рекордную инфляцию проклятием для страны. В Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что она находится на "неприемлемом" уровне, и связывали ее рост с последствиями украинского кризиса, при этом отметая упреки в инфляционной накачке экономики в разгар коронавирусной пандемии.
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ЭкономикаСШАРоссияМинистерство финансов СШАСанкцииСанкции в отношении РоссииДжо БайденВашингтон (штат)Джанет Йеллен
 
 
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