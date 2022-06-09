https://ria.ru/20220609/tseny-1794434269.html

США признали, что санкции против России провоцируют рост цен

США признали, что санкции против России провоцируют рост цен - РИА Новости, 09.06.2022

США признали, что санкции против России провоцируют рост цен

Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции в связи с событиями на Украине провоцируют рост цен на продукты питания и... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T23:40

2022-06-09T23:40

2022-06-09T23:52

экономика

сша

россия

министерство финансов сша

санкции

санкции в отношении россии

джо байден

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции в связи с событиями на Украине провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке."Наши санкции в отношении России, действительно, оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива", - сказала Йеллен в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты New York Times.Глава американского минфина выразила уверенность, что ожидать существенного снижения цен на топливо в США в краткосрочной перспективе не стоит.Йеллен также допустила, что в свете происходящих в мировой геополитике событий экономический рост США замедлится, однако рецессии в экономике опасаться не стоит."Я не считаю, что нас ожидает рецессия", - подчеркнула высокопоставленный представитель администрации США.Президент США Джо Байден в своем выступлении накануне назвал рекордную инфляцию проклятием для страны. В Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что она находится на "неприемлемом" уровне, и связывали ее рост с последствиями украинского кризиса, при этом отметая упреки в инфляционной накачке экономики в разгар коронавирусной пандемии.

https://ria.ru/20220609/proklyate-1794142861.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, россия, министерство финансов сша, санкции, санкции в отношении россии, джо байден, вашингтон (штат), джанет йеллен