23:40 09.06.2022 (обновлено: 23:52 09.06.2022)
США признали, что санкции против России провоцируют рост цен
Глава Минфина США Йеллен: санкции против России провоцируют рост цен на продукты и бензин
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции в связи с событиями на Украине провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке.
"Наши санкции в отношении России, действительно, оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива", - сказала Йеллен в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты New York Times.
Глава американского минфина выразила уверенность, что ожидать существенного снижения цен на топливо в США в краткосрочной перспективе не стоит.
Йеллен также допустила, что в свете происходящих в мировой геополитике событий экономический рост США замедлится, однако рецессии в экономике опасаться не стоит.
"Я не считаю, что нас ожидает рецессия", - подчеркнула высокопоставленный представитель администрации США.
Президент США Джо Байден в своем выступлении накануне назвал рекордную инфляцию проклятием для страны. В Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что она находится на "неприемлемом" уровне, и связывали ее рост с последствиями украинского кризиса, при этом отметая упреки в инфляционной накачке экономики в разгар коронавирусной пандемии.