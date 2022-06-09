https://ria.ru/20220609/tinkoff-1794276904.html

В Совфеде оценили решение "Тинькофф" по валютным счетам

В Совфеде оценили решение "Тинькофф" по валютным счетам - РИА Новости, 09.06.2022

В Совфеде оценили решение "Тинькофф" по валютным счетам

Введение высокой комиссии на хранение валютных банковских счетов в "Тинькофф банке" является нарушением интересов клиентов, на такое решение может отреагировать РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T14:54

2022-06-09T14:54

2022-06-09T15:51

экономика

сша

тинькофф. кредитные системы

россия

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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Введение высокой комиссии на хранение валютных банковских счетов в "Тинькофф банке" является нарушением интересов клиентов, на такое решение может отреагировать ЦБ, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.Ранее в четверг "Тинькофф банк" заявил, что с 23 июня начнет брать плату за обслуживание валютных счетов. Это коснется владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. При балансе счета cвыше 1000 условных единиц комиссия составит 1% в месяц."Конечно, это нарушение интересов клиентов, кто же будет пользоваться такими услугами", - сказала парламентарий РИА Новости в четверг.Она затруднилась сказать, требуются ли в этом случае законодательные решения."Это первый случай, наверное, Центробанк отреагирует, выпустит рекомендации", - сказала Перминова.Она также не исключила, что с законодательными предложениями может выступить именно Банк России, парламентарии их рассмотрят.

https://ria.ru/20220607/perevody-1793845570.html

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экономика, сша, тинькофф. кредитные системы, россия