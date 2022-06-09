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В Совфеде оценили решение "Тинькофф" по валютным счетам - РИА Новости, 09.06.2022
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В Совфеде оценили решение "Тинькофф" по валютным счетам
В Совфеде оценили решение "Тинькофф" по валютным счетам - РИА Новости, 09.06.2022
В Совфеде оценили решение "Тинькофф" по валютным счетам
Введение высокой комиссии на хранение валютных банковских счетов в "Тинькофф банке" является нарушением интересов клиентов, на такое решение может отреагировать РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:54
2022-06-09T15:51
экономика
сша
тинькофф. кредитные системы
россия
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Введение высокой комиссии на хранение валютных банковских счетов в "Тинькофф банке" является нарушением интересов клиентов, на такое решение может отреагировать ЦБ, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.Ранее в четверг "Тинькофф банк" заявил, что с 23 июня начнет брать плату за обслуживание валютных счетов. Это коснется владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. При балансе счета cвыше 1000 условных единиц комиссия составит 1% в месяц."Конечно, это нарушение интересов клиентов, кто же будет пользоваться такими услугами", - сказала парламентарий РИА Новости в четверг.Она затруднилась сказать, требуются ли в этом случае законодательные решения."Это первый случай, наверное, Центробанк отреагирует, выпустит рекомендации", - сказала Перминова.Она также не исключила, что с законодательными предложениями может выступить именно Банк России, парламентарии их рассмотрят.
https://ria.ru/20220607/perevody-1793845570.html
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экономика, сша, тинькофф. кредитные системы, россия
14:54 09.06.2022 (обновлено: 15:51 09.06.2022)
 
В Совфеде оценили решение "Тинькофф" по валютным счетам

Сенатор Перминова: ЦБ может отреагировать на решение банка "Тинькофф" по валютным счетам

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПлатежный терминал банка "Тинькофф"
Платежный терминал банка Тинькофф - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Платежный терминал банка "Тинькофф". Архивное фото
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Введение высокой комиссии на хранение валютных банковских счетов в "Тинькофф банке" является нарушением интересов клиентов, на такое решение может отреагировать ЦБ, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.
Ранее в четверг "Тинькофф банк" заявил, что с 23 июня начнет брать плату за обслуживание валютных счетов. Это коснется владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. При балансе счета cвыше 1000 условных единиц комиссия составит 1% в месяц.
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"Конечно, это нарушение интересов клиентов, кто же будет пользоваться такими услугами", - сказала парламентарий РИА Новости в четверг.
Она затруднилась сказать, требуются ли в этом случае законодательные решения.
"Это первый случай, наверное, Центробанк отреагирует, выпустит рекомендации", - сказала Перминова.
Она также не исключила, что с законодательными предложениями может выступить именно Банк России, парламентарии их рассмотрят.
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