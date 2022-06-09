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В Таиланде рассказали, когда возобновится прямое авиасообщение с Россией

В Таиланде рассказали, когда возобновится прямое авиасообщение с Россией - РИА Новости, 09.06.2022

В Таиланде рассказали, когда возобновится прямое авиасообщение с Россией

Уже осенью 2022 года туристам из России могут вновь стать доступными прямые рейсы в Таиланд, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:18

2022-06-09T18:18

2022-06-09T18:18

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Уже осенью 2022 года туристам из России могут вновь стать доступными прямые рейсы в Таиланд, сообщает АТОР.Власти королевства сейчас пытаются решить три наиболее актуальных проблемы: отсутствие прямых перелетов, невозможность расплачиваться в на курортах картами российской платежной системы, а также необходимость оформления Thailand Pass, рассказала исполнительный директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) Титипорн Маненате в ходе деловой встречи в рамках туристической выставки ТТМ+ 2022.На данный момент обсуждается запуск прямых рейсов между двумя странами силами таиландских перевозчиков. Сначала планируется организовать перелеты из Владивостока на крыльях Air Asia, а далее из Москвы на Thai Airways. Возможность оплачивать расходы в Таиланде картами российской платежной системы "Мир" обсуждается на уровне ЦБ с мая 2022 года, добавила она.Титипорн Маненате напомнила, что с 1 июня оформить Thailand Pass стало намного проще. К тому же вакцинированным российским туристам теперь можно приезжать в Таиланд не только со "Спутником V", но и со "Спутником Лайт".Будут и дальнейшие послабления. Так, в скором времени планируется, что система Thailand Pass будет доступна на русском языке, добавила она. "Сейчас мы также работаем над тем, чтобы отменить систему вообще, но не может говорить, что это произойдет с 1 июля. Вероятно, понадобится чуть больше времени — около двух месяцев", — заявила глава ТАТ.

https://ria.ru/20220604/pkhuket-1792905794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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