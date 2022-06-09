https://ria.ru/20220609/tabak-1794179717.html

Минфин внес в правительство законопроект о регулировании табачного рынка

Минфин внес в правительство законопроект о регулировании табачного рынка - РИА Новости, 09.06.2022

Минфин внес в правительство законопроект о регулировании табачного рынка

Минфин внес в правительство проект отраслевого закона о регулировании табачного рынка. Об этом говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T10:50

2022-06-09T10:50

2022-06-09T13:04

экономика

алексей сазанов

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Минфин внес в правительство проект отраслевого закона о регулировании табачного рынка. Об этом говорится в сообщении ведомства."Документ вводит государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства", — пояснили в казначействе.Модель регулирования планируют скопировать с уже налаженной системы контроля алкогольного рынка.Законопроект предполагает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта готовых товаров, а также сырья для их изготовления. Помимо этого, производителей обяжут регистрировать производственное оборудование.

https://radiosputnik.ria.ru/20220531/tabak-1786820862.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, алексей сазанов