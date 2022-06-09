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Минфин внес в правительство законопроект о регулировании табачного рынка - РИА Новости, 09.06.2022
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Минфин внес в правительство законопроект о регулировании табачного рынка
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании табачного рынка - РИА Новости, 09.06.2022
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании табачного рынка
Минфин внес в правительство проект отраслевого закона о регулировании табачного рынка. Об этом говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T10:50
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экономика
алексей сазанов
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Минфин внес в правительство проект отраслевого закона о регулировании табачного рынка. Об этом говорится в сообщении ведомства."Документ вводит государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства", — пояснили в казначействе.Модель регулирования планируют скопировать с уже налаженной системы контроля алкогольного рынка.Законопроект предполагает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта готовых товаров, а также сырья для их изготовления. Помимо этого, производителей обяжут регистрировать производственное оборудование.
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Варвара Скокшина
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экономика, алексей сазанов
10:50 09.06.2022 (обновлено: 13:04 09.06.2022)
 
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании табачного рынка

Минфин внес в правительство законопроект о государственном регулировании табачного рынка

© РИА Новости / Константин ЧалабовПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Продажа сигарет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Минфин внес в правительство проект отраслевого закона о регулировании табачного рынка. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"Документ вводит государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства", — пояснили в казначействе.
Модель регулирования планируют скопировать с уже налаженной системы контроля алкогольного рынка.
Законопроект предполагает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта готовых товаров, а также сырья для их изготовления. Помимо этого, производителей обяжут регистрировать производственное оборудование.
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