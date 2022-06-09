https://ria.ru/20220609/tabak-1794179717.html
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании табачного рынка
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании табачного рынка - РИА Новости, 09.06.2022
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании табачного рынка
Минфин внес в правительство проект отраслевого закона о регулировании табачного рынка. Об этом говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T10:50
2022-06-09T10:50
2022-06-09T13:04
экономика
алексей сазанов
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Минфин внес в правительство проект отраслевого закона о регулировании табачного рынка. Об этом говорится в сообщении ведомства."Документ вводит государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства", — пояснили в казначействе.Модель регулирования планируют скопировать с уже налаженной системы контроля алкогольного рынка.Законопроект предполагает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта готовых товаров, а также сырья для их изготовления. Помимо этого, производителей обяжут регистрировать производственное оборудование.
https://radiosputnik.ria.ru/20220531/tabak-1786820862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей сазанов
10:50 09.06.2022 (обновлено: 13:04 09.06.2022)
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании табачного рынка
Минфин внес в правительство законопроект о государственном регулировании табачного рынка
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Минфин внес в правительство проект отраслевого закона о регулировании табачного рынка. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"Документ вводит государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства", — пояснили в казначействе.
Модель регулирования планируют скопировать с уже налаженной системы контроля алкогольного рынка.
Законопроект предполагает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта готовых товаров, а также сырья для их изготовления. Помимо этого, производителей обяжут регистрировать производственное оборудование.