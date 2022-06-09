https://ria.ru/20220609/su-57-1794141220.html

Источник: Россия применила против ПВО Украины четыре истребителя Су-57

Источник: Россия применила против ПВО Украины четыре истребителя Су-57 - РИА Новости, 09.06.2022

Источник: Россия применила против ПВО Украины четыре истребителя Су-57

Российские военные задействовали в ходе специальной операции на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T07:21

2022-06-09T07:21

2022-06-09T07:21

специальная военная операция на украине

россия

украина

донбасс

су-57

владимир путин

воздушно-космические силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731573338_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_2e5e7072eeec97b2d2d43956cd6d39f3.jpg

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российские военные задействовали в ходе специальной операции на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения объектов противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости информированный источник.Собеседник агентства указал, что "объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражения целей", уточнив при этом, что в ходе задействования Су-57 удалось подтвердить его низкую радиолокационную заметность.Российский "стелс"Су-57 — российский истребитель пятого поколения, который предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг (последние – с внешних точек подвески). Максимальная боевая нагрузка самолета – 10 тонн.Боевая машина разработана компанией "Сухой", ее создание стартовало в начале 2000-х годов. Производство Су-57 запущено на Авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. В 2018 году истребитель получил опыт ведения реальных боевых действий в Сирии и подтвердил заявленные высокие характеристики. К концу 2024 года ВКС России должны получить 22 Су-57, а к 2028 году их число достигнет 76.Специальная операция на УкраинеРоссия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул российский президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные Силы выполнили основные задачи первого этапа — был существенно снижен боевой потенциал украинской армии. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220518/terminator-1789145616.html

https://ria.ru/20220528/okhotnik-1791355512.html

https://ria.ru/20220608/spetsoperatsiya-1794123012.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, донбасс, су-57, владимир путин, воздушно-космические силы россии