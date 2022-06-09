Источник: Россия применила против ПВО Украины четыре истребителя Су-57
Россия применила против ПВО Украины четыре истребителя Су-57, объединенных в единую сеть
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российские военные задействовали в ходе специальной операции на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения объектов противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости информированный источник.
Собеседник агентства указал, что "объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражения целей", уточнив при этом, что в ходе задействования Су-57 удалось подтвердить его низкую радиолокационную заметность.
Российский "стелс"
Су-57 — российский истребитель пятого поколения, который предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.
Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг (последние – с внешних точек подвески). Максимальная боевая нагрузка самолета – 10 тонн.
Боевая машина разработана компанией "Сухой", ее создание стартовало в начале 2000-х годов. Производство Су-57 запущено на Авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. В 2018 году истребитель получил опыт ведения реальных боевых действий в Сирии и подтвердил заявленные высокие характеристики. К концу 2024 года ВКС России должны получить 22 Су-57, а к 2028 году их число достигнет 76.
Специальная операция на Украине
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул российский президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.