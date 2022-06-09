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Источник: Россия применила против ПВО Украины четыре истребителя Су-57 - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/su-57-1794141220.html
Источник: Россия применила против ПВО Украины четыре истребителя Су-57
Источник: Россия применила против ПВО Украины четыре истребителя Су-57 - РИА Новости, 09.06.2022
Источник: Россия применила против ПВО Украины четыре истребителя Су-57
Российские военные задействовали в ходе специальной операции на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T07:21
2022-06-09T07:21
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
су-57
владимир путин
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российские военные задействовали в ходе специальной операции на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения объектов противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости информированный источник.Собеседник агентства указал, что "объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражения целей", уточнив при этом, что в ходе задействования Су-57 удалось подтвердить его низкую радиолокационную заметность.Российский "стелс"Су-57 — российский истребитель пятого поколения, который предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг (последние – с внешних точек подвески). Максимальная боевая нагрузка самолета – 10 тонн.Боевая машина разработана компанией "Сухой", ее создание стартовало в начале 2000-х годов. Производство Су-57 запущено на Авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. В 2018 году истребитель получил опыт ведения реальных боевых действий в Сирии и подтвердил заявленные высокие характеристики. К концу 2024 года ВКС России должны получить 22 Су-57, а к 2028 году их число достигнет 76.Специальная операция на УкраинеРоссия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул российский президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные Силы выполнили основные задачи первого этапа — был существенно снижен боевой потенциал украинской армии. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220518/terminator-1789145616.html
https://ria.ru/20220528/okhotnik-1791355512.html
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россия, украина, донбасс, су-57, владимир путин, воздушно-космические силы россии
07:21 09.06.2022
 
Источник: Россия применила против ПВО Украины четыре истребителя Су-57

Россия применила против ПВО Украины четыре истребителя Су-57, объединенных в единую сеть

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российские военные задействовали в ходе специальной операции на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения объектов противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости информированный источник.
Собеседник агентства указал, что "объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражения целей", уточнив при этом, что в ходе задействования Су-57 удалось подтвердить его низкую радиолокационную заметность.
Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 03:34Специальная военная операция на Украине
Источник: российские военные применили на Украине БМПТ "Терминатор"

Российский "стелс"

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, который предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.
Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг (последние – с внешних точек подвески). Максимальная боевая нагрузка самолета – 10 тонн.
Боевая машина разработана компанией "Сухой", ее создание стартовало в начале 2000-х годов. Производство Су-57 запущено на Авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. В 2018 году истребитель получил опыт ведения реальных боевых действий в Сирии и подтвердил заявленные высокие характеристики. К концу 2024 года ВКС России должны получить 22 Су-57, а к 2028 году их число достигнет 76.
Новейший ударный беспилотник Охотник во время первого совместного полета с Су-57 - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 03:49Новое оружие России
Источник: дрон "Охотник" применил на испытаниях управляемые ракеты от Су-57

Специальная операция на Украине

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул российский президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные Силы выполнили основные задачи первого этапа — был существенно снижен боевой потенциал украинской армии. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Российский многоцелевой истребитель Су-35 в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 22:51Специальная военная операция на Украине
Спецоперация, 8 июня: удар по бронетанковому заводу в Харькове
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассСу-57Владимир ПутинВоздушно-космические силы России
 
 
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