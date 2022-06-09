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Россия применила на Украине истребители Су-57, сообщил источник - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/su-57-1794135339.html
Россия применила на Украине истребители Су-57, сообщил источник
Россия применила на Украине истребители Су-57, сообщил источник - РИА Новости, 09.06.2022
Россия применила на Украине истребители Су-57, сообщил источник
Россия задействовала в ходе спецоперации на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО, сообщил РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T03:35
2022-06-09T06:28
специальная военная операция на украине
украина
войска воздушно-космической обороны
су-57
россия
в мире
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Россия задействовала в ходе спецоперации на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО, сообщил РИА Новости информированный источник.Источник отметил, что "объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражение целей". Он также уточнил, что удалось подтвердить низкую радиолокационную заметность Су-57.Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, войска воздушно-космической обороны, су-57, россия, в мире
03:35 09.06.2022 (обновлено: 06:28 09.06.2022)
 
Россия применила на Украине истребители Су-57, сообщил источник

Россия применили на Украине четыре объединенных в единую сеть истребителя Су-57

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Россия задействовала в ходе спецоперации на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО, сообщил РИА Новости информированный источник.

"В рамках СВО российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырех новейших многофункциональных истребителей Су-57. Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических системы связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени", - рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что "объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражение целей". Он также уточнил, что удалось подтвердить низкую радиолокационную заметность Су-57.
Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.
Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВойска воздушно-космической обороныСу-57РоссияВ мире
 
 
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