https://ria.ru/20220609/su-57-1794135339.html

Россия применила на Украине истребители Су-57, сообщил источник

Россия применила на Украине истребители Су-57, сообщил источник - РИА Новости, 09.06.2022

Россия применила на Украине истребители Су-57, сообщил источник

Россия задействовала в ходе спецоперации на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО, сообщил РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T03:35

2022-06-09T03:35

2022-06-09T06:28

специальная военная операция на украине

украина

войска воздушно-космической обороны

су-57

россия

в мире

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Россия задействовала в ходе спецоперации на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО, сообщил РИА Новости информированный источник.Источник отметил, что "объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражение целей". Он также уточнил, что удалось подтвердить низкую радиолокационную заметность Су-57.Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220528/okhotnik-1791355512.html

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украина, войска воздушно-космической обороны, су-57, россия, в мире