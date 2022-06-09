https://ria.ru/20220609/studenty-1794165203.html

В России предложили наказывать некоторых студентов за плохую учебу

В России предложили наказывать некоторых студентов за плохую учебу - РИА Новости, 09.06.2022

В России предложили наказывать некоторых студентов за плохую учебу

Министерство науки и высшего образования планирует ввести ответственность за неуспеваемость для студентов, проходящих обучение по целевой программе... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T10:04

2022-06-09T10:04

2022-06-09T15:43

общество

образование - общество

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования планирует ввести ответственность за неуспеваемость для студентов, проходящих обучение по целевой программе. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Как отмечается в документе, потенциальный работодатель, оплачивающий обучение, будет оценивать успеваемость учащегося по определенным дисциплинам, модулям и практикам. Заказчик будет вправе применять какие-либо санкции по результатам не менее двух аттестаций. Предусмотрено два варианта наказания: расторжение договора либо сокращение материальной поддержки обучающегося.При первом варианте потенциальный работодатель сначала обязан помочь студенту исправить положение дел, в том числе за счет дополнительного обучения. Но в случае расторжения договора обучающемуся придется возместить стоимость обучения.Согласно проекту, постановление вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Действовать оно будет до 1 января 2029-го.

https://ria.ru/20220409/magistratura-1782357830.html

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

общество, образование - общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента