https://ria.ru/20220609/studenty-1794165203.html
В России предложили наказывать некоторых студентов за плохую учебу
В России предложили наказывать некоторых студентов за плохую учебу - РИА Новости, 09.06.2022
В России предложили наказывать некоторых студентов за плохую учебу
Министерство науки и высшего образования планирует ввести ответственность за неуспеваемость для студентов, проходящих обучение по целевой программе... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T10:04
2022-06-09T10:04
2022-06-09T15:43
общество
образование - общество
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования планирует ввести ответственность за неуспеваемость для студентов, проходящих обучение по целевой программе. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Как отмечается в документе, потенциальный работодатель, оплачивающий обучение, будет оценивать успеваемость учащегося по определенным дисциплинам, модулям и практикам. Заказчик будет вправе применять какие-либо санкции по результатам не менее двух аттестаций. Предусмотрено два варианта наказания: расторжение договора либо сокращение материальной поддержки обучающегося.При первом варианте потенциальный работодатель сначала обязан помочь студенту исправить положение дел, в том числе за счет дополнительного обучения. Но в случае расторжения договора обучающемуся придется возместить стоимость обучения.Согласно проекту, постановление вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Действовать оно будет до 1 января 2029-го.
https://ria.ru/20220409/magistratura-1782357830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образование - общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
10:04 09.06.2022 (обновлено: 15:43 09.06.2022)
В России предложили наказывать некоторых студентов за плохую учебу
Минобрнауки предложило ввести ответственность для студентов-целевиков за неуспеваемость
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Министерство науки и высшего образования планирует ввести ответственность за неуспеваемость для студентов, проходящих обучение по целевой программе. Соответствующий проект постановления правительства опубликован
на портале проектов нормативных правовых актов.
Как отмечается в документе, потенциальный работодатель, оплачивающий обучение, будет оценивать успеваемость учащегося по определенным дисциплинам, модулям и практикам. Заказчик будет вправе применять какие-либо санкции по результатам не менее двух аттестаций. Предусмотрено два варианта наказания: расторжение договора либо сокращение материальной поддержки обучающегося.
При первом варианте потенциальный работодатель сначала обязан помочь студенту исправить положение дел, в том числе за счет дополнительного обучения. Но в случае расторжения договора обучающемуся придется возместить стоимость обучения.
Согласно проекту, постановление вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Действовать оно будет до 1 января 2029-го.