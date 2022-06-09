https://ria.ru/20220609/stroymaterialy-1794263660.html

Глава Приамурья рассказал о мерах поддержки производителей стройматериалов

Глава Приамурья рассказал о мерах поддержки производителей стройматериалов - РИА Новости, 09.06.2022

Глава Приамурья рассказал о мерах поддержки производителей стройматериалов

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что строительные материалы в регионе должны производиться без перебоев, и рассказал о мерах поддержки этой... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T14:22

2022-06-09T14:22

2022-06-09T14:22

амурская область

экономика

россия

амурская область

василий орлов (губернатор)

стройматериалы

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что строительные материалы в регионе должны производиться без перебоев, и рассказал о мерах поддержки этой отрасли.Как уточняет правительство Приамурья, Орлову о развитии производства и мерах поддержки производителей стройматериалов доложил министр строительства и архитектуры области Николай Сибиряков."В Приамурье действуют более 50 предприятий промышленности строительных материалов. До настоящего времени в области не производятся цемент, листовое стекло, теплоизоляционные материалы, облицовочный кирпич, гипсовые материалы, лакокрасочные материалы, керамическая плитка. За период с января по апрель 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года наблюдаем увеличение производства изделий из бетона и строительного кирпича. Отрасль строительных материалов в регионе ориентируется на внутренний спрос, также имеется возможность расширения списка производимых товаров", — доложил Орлову Сибиряков, его цитирует правительство Приамурья.Как отметил Сибиряков, в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона вошло 4 проекта отрасли производства строительных материалов: строительство завода по производству современных светопрозрачных конструкций, модернизация и реконструкция Благовещенского завода строительных материалов, завод по выпуску изделий из газобетона, организация комплекса по производству железобетонных изделий. Также в стадии рассмотрения бизнес-плана находятся проекты, ориентированные на расширение номенклатуры выпускаемой продукции."После пандемии и как ее следствие отсутствия иностранной рабочей силы, в трех организациях региона возобновлено производство керамического кирпича", — добавил Сибиряков.Для полноценного функционирования промышленности стройматериалов, правительство региона утвердило порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат в связи с реализацией приоритетных инвестиционных проектов. Льготы предусмотрены на уплату процентных платежей по кредитам и затрат на уплату лизинговых платежей, капитальные вложения в объекты капитального строительства, в том числе при выполнении строительно-монтажных работ, приобретение в собственность оборудования и транспортных средств, а также приобретение по договорам финансовой аренды предмета лизинга.Для получения мер поддержки объем вложенных инвестиций должен быть более 1 миллиарда рублей. Также для производителей в области действует ряд налоговых льгот."В настоящее время меры поддержки доступны только для крупных компаний, производящих стройматериалы, у которых вложения в бизнес превышают миллиард. Это сдерживающий фактор для развития рынка, необходимо пересмотреть условия ее снижения, чтобы помощь могли получить в том числе и небольшие предприятия, которые производят необходимую для области продукцию. Кроме того, профильным министерствам нужно плотнее работать с такими компаниями. Не всегда помощь, которая требуется бизнесменам, заключается в деньгах. Многие вопросы можно решить в рабочем порядке. Производство стройматериалов в регионе должно работать бесперебойно", - отметил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.

https://ria.ru/20220602/stroitelstvo-1792555915.html

https://ria.ru/20220606/musor-1793455367.html

https://ria.ru/20220603/biznes-1792856859.html

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амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, амурская область, василий орлов (губернатор), стройматериалы