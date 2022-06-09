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Минобороны показало стрельбу по позициям Украины из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 09.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/strelba-1794156301.html
Минобороны показало стрельбу по позициям Украины из РСЗО "Ураган"
Минобороны показало стрельбу по позициям Украины из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 09.06.2022
Минобороны показало стрельбу по позициям Украины из РСЗО "Ураган"
Минобороны РФ опубликовало ролик со стрельбой по позициям украинских войск из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган". РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T09:28
2022-06-09T11:16
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало ролик со стрельбой по позициям украинских войск из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган".В ролике показаны заряжение РСЗО, расстановка боевых машин на позициях и подготовка к стрельбе. Затем демонстрируется ночной залп по украинским военным объектам."После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня "Ураган" Западного военного округа нанесли удар по выявленным позициям противника. В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехнике противника", - сказали в ведомстве.Как отметил командир боевой машины "Ураган", расчеты РСЗО меняют свои позицию до 10 раз в сутки, чтобы не попасть под обстрелы украинских войск.РСЗО "Ураган" предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей.
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Кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган"
Российские артиллеристы нанесли удар из "Ураганов" по бетонированным укреплениям и бронетехнике украинских войск
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
09:28 09.06.2022 (обновлено: 11:16 09.06.2022)
 
Минобороны показало стрельбу по позициям Украины из РСЗО "Ураган"

Минобороны опубликовало видео со стрельбой по украинским позициям из РСЗО "Ураган"

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало ролик со стрельбой по позициям украинских войск из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган".
В ролике показаны заряжение РСЗО, расстановка боевых машин на позициях и подготовка к стрельбе. Затем демонстрируется ночной залп по украинским военным объектам.
"После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня "Ураган" Западного военного округа нанесли удар по выявленным позициям противника. В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехнике противника", - сказали в ведомстве.
Как отметил командир боевой машины "Ураган", расчеты РСЗО меняют свои позицию до 10 раз в сутки, чтобы не попасть под обстрелы украинских войск.
РСЗО "Ураган" предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей.
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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