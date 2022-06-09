https://ria.ru/20220609/stakhanov-1794356827.html

Число погибших при ударе украинских войск по Стаханову возросло до 13

Число погибших при ударе украинских войск по Стаханову возросло до 13 - РИА Новости, 09.06.2022

Число погибших при ударе украинских войск по Стаханову возросло до 13

Число погибших в результате обстрела украинскими войсками города Стаханов возросло до 13, шесть человек ранены, говорится в заявлении главы Луганской Народной... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:47

2022-06-09T17:47

2022-06-09T17:55

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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Число погибших в результате обстрела украинскими войсками города Стаханов возросло до 13, шесть человек ранены, говорится в заявлении главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, предоставленном РИА Новости.Ранее штаб территориальной обороны республики сообщал, что две женщины погибли и две пострадали при обстреле Стаханова из РСЗО "Ураган"."В Стаханове, который подвергся серьезному обстрелу, 13 убитых и шесть человек раненных, которые доставлены в госпиталь", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220606/rszo-1793578073.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, стаханов, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр