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Число погибших при ударе украинских войск по Стаханову возросло до 13 - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/stakhanov-1794356827.html
Число погибших при ударе украинских войск по Стаханову возросло до 13
Число погибших при ударе украинских войск по Стаханову возросло до 13 - РИА Новости, 09.06.2022
Число погибших при ударе украинских войск по Стаханову возросло до 13
Число погибших в результате обстрела украинскими войсками города Стаханов возросло до 13, шесть человек ранены, говорится в заявлении главы Луганской Народной... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:47
2022-06-09T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
стаханов
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Число погибших в результате обстрела украинскими войсками города Стаханов возросло до 13, шесть человек ранены, говорится в заявлении главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, предоставленном РИА Новости.Ранее штаб территориальной обороны республики сообщал, что две женщины погибли и две пострадали при обстреле Стаханова из РСЗО "Ураган"."В Стаханове, который подвергся серьезному обстрелу, 13 убитых и шесть человек раненных, которые доставлены в госпиталь", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220606/rszo-1793578073.html
стаханов
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в мире, стаханов, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
17:47 09.06.2022 (обновлено: 17:55 09.06.2022)
 
Число погибших при ударе украинских войск по Стаханову возросло до 13

Число погибших при ударе ВСУ по Стаханову в ЛНР возросло до 13, ранены шесть человек

© Фото : Генеральная прокуратура ЛНРПоследствия обстрела города Стаханова в ЛНР
Последствия обстрела города Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Фото : Генеральная прокуратура ЛНР
Последствия обстрела города Стаханова в ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Число погибших в результате обстрела украинскими войсками города Стаханов возросло до 13, шесть человек ранены, говорится в заявлении главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, предоставленном РИА Новости.
Ранее штаб территориальной обороны республики сообщал, что две женщины погибли и две пострадали при обстреле Стаханова из РСЗО "Ураган".
"В Стаханове, который подвергся серьезному обстрелу, 13 убитых и шесть человек раненных, которые доставлены в госпиталь", - говорится в заявлении.
РСЗО Himars - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 19:13
Небензя: Россия не верит заверениям, что Украина не применит РСЗО по России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтахановЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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