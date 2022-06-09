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США не готовы возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности - РИА Новости, 09.06.2022
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США не готовы возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности
США не готовы возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности - РИА Новости, 09.06.2022
США не готовы возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности
США на данном этапе не готовы к диалогу с Россией по стратегической стабильности, заявил в четверг высокопоставленный представитель госдепартамента. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T22:03
2022-06-09T22:44
в мире
сша
россия
украина
джо байден
анатолий антонов
донбасс
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. США на данном этапе не готовы к диалогу с Россией по стратегической стабильности, заявил в четверг высокопоставленный представитель госдепартамента.Как подчеркивал ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, 25 февраля по инициативе Вашингтона стратегический диалог был заморожен на неопределенное время. По словам дипломата, американская сторона донесла до Москвы, что контроль над вооружениями не является приоритетом для администрации президента Джо Байдена в условиях проведения Россией специальной военной операции на Украине.США, в свою очередь, утверждают, что России необходимо продемонстрировать добросовестный настрой на дипломатическое взаимодействие с США, чтобы Москва и Вашингтон могли возобновить двусторонний диалог по стратегической стабильности. Последний раунд консультаций по этим и другим смежным вопросам состоялся в январе в швейцарской Женеве.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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сша
россия
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в мире, сша, россия, украина, джо байден, анатолий антонов, донбасс, государственный департамент сша, владимир путин
22:03 09.06.2022 (обновлено: 22:44 09.06.2022)
 
США не готовы возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности

Госдеп: США пока не готовы возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. США на данном этапе не готовы к диалогу с Россией по стратегической стабильности, заявил в четверг высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Мы приостановили участие в диалоге по стратегической стабильности и сейчас не планируем новую сессию", — сказал сотрудник американского дипведомства.

Как подчеркивал ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, 25 февраля по инициативе Вашингтона стратегический диалог был заморожен на неопределенное время. По словам дипломата, американская сторона донесла до Москвы, что контроль над вооружениями не является приоритетом для администрации президента Джо Байдена в условиях проведения Россией специальной военной операции на Украине.
США, в свою очередь, утверждают, что России необходимо продемонстрировать добросовестный настрой на дипломатическое взаимодействие с США, чтобы Москва и Вашингтон могли возобновить двусторонний диалог по стратегической стабильности. Последний раунд консультаций по этим и другим смежным вопросам состоялся в январе в швейцарской Женеве.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Подготовка к переговорам США-РФ в Женеве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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В миреСШАРоссияУкраинаДжо БайденАнатолий АнтоновДонбассГосударственный департамент СШАВладимир Путин
 
 
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