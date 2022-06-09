https://ria.ru/20220609/ssha-1794368199.html

В конгрессе США разоблачили ложь Байдена о Путине

В конгрессе США разоблачили ложь Байдена о Путине - РИА Новости, 09.06.2022

В конгрессе США разоблачили ложь Байдена о Путине

Конгрессмен-республиканец Байрон Дональдс разоблачил ложь главы американского государства Джо Байдена о президенте России Владимире Путине. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:27

2022-06-09T18:27

2022-06-09T18:27

в мире

россия

украина

сша

джо байден

владимир путин

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Байрон Дональдс разоблачил ложь главы американского государства Джо Байдена о президенте России Владимире Путине.Ранее хозяин Белого дома неоднократно связывал рекордную инфляцию в Соединенных Штатах с ситуацией на Украине и российским лидером."Американцы потратят пять тысяч долларов в этом году на горючее, что на 78% выше, чем годом ранее. Повышение цен происходит по вине Байдена, а не Путина", — написал Дональдс в Twitter.В США уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости энергоносителей и продовольствия. Цена бензина на сегодняшний день составляет почти пять долларов за галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки действующей власти противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли ощутимых результатов.Ситуацию в Штатах усугубило и введение санкций против Москвы на фоне специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля.

https://ria.ru/20220608/ssha-1794060402.html

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794323097.html

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, россия, украина, сша, джо байден, владимир путин