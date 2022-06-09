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В конгрессе США разоблачили ложь Байдена о Путине - РИА Новости, 09.06.2022
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В конгрессе США разоблачили ложь Байдена о Путине
В конгрессе США разоблачили ложь Байдена о Путине - РИА Новости, 09.06.2022
В конгрессе США разоблачили ложь Байдена о Путине
Конгрессмен-республиканец Байрон Дональдс разоблачил ложь главы американского государства Джо Байдена о президенте России Владимире Путине. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:27
2022-06-09T18:27
в мире
россия
украина
сша
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Байрон Дональдс разоблачил ложь главы американского государства Джо Байдена о президенте России Владимире Путине.Ранее хозяин Белого дома неоднократно связывал рекордную инфляцию в Соединенных Штатах с ситуацией на Украине и российским лидером."Американцы потратят пять тысяч долларов в этом году на горючее, что на 78% выше, чем годом ранее. Повышение цен происходит по вине Байдена, а не Путина", — написал Дональдс в Twitter.В США уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости энергоносителей и продовольствия. Цена бензина на сегодняшний день составляет почти пять долларов за галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки действующей власти противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли ощутимых результатов.Ситуацию в Штатах усугубило и введение санкций против Москвы на фоне специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля.
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в мире, россия, украина, сша, джо байден, владимир путин
18:27 09.06.2022
 
В конгрессе США разоблачили ложь Байдена о Путине

Конгрессмен Дональдс: в бешеном росте цен на топливо в США виноват Байден, а не Путин

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Байрон Дональдс разоблачил ложь главы американского государства Джо Байдена о президенте России Владимире Путине.
Ранее хозяин Белого дома неоднократно связывал рекордную инфляцию в Соединенных Штатах с ситуацией на Украине и российским лидером.
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В США обрушились на пресс-секретаря Байдена за "худшее заявление в истории"
"Американцы потратят пять тысяч долларов в этом году на горючее, что на 78% выше, чем годом ранее. Повышение цен происходит по вине Байдена, а не Путина", — написал Дональдс в Twitter.
В США уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости энергоносителей и продовольствия. Цена бензина на сегодняшний день составляет почти пять долларов за галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки действующей власти противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли ощутимых результатов.
Ситуацию в Штатах усугубило и введение санкций против Москвы на фоне специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля.
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