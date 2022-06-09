https://ria.ru/20220609/ssha-1794368199.html
В конгрессе США разоблачили ложь Байдена о Путине
В конгрессе США разоблачили ложь Байдена о Путине - РИА Новости, 09.06.2022
В конгрессе США разоблачили ложь Байдена о Путине
Конгрессмен-республиканец Байрон Дональдс разоблачил ложь главы американского государства Джо Байдена о президенте России Владимире Путине. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:27
2022-06-09T18:27
2022-06-09T18:27
в мире
россия
украина
сша
джо байден
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791033403_0:3:2106:1187_1920x0_80_0_0_afd2ef39d22708a37783f39bdc24a79a.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Байрон Дональдс разоблачил ложь главы американского государства Джо Байдена о президенте России Владимире Путине.Ранее хозяин Белого дома неоднократно связывал рекордную инфляцию в Соединенных Штатах с ситуацией на Украине и российским лидером."Американцы потратят пять тысяч долларов в этом году на горючее, что на 78% выше, чем годом ранее. Повышение цен происходит по вине Байдена, а не Путина", — написал Дональдс в Twitter.В США уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости энергоносителей и продовольствия. Цена бензина на сегодняшний день составляет почти пять долларов за галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки действующей власти противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли ощутимых результатов.Ситуацию в Штатах усугубило и введение санкций против Москвы на фоне специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля.
https://ria.ru/20220608/ssha-1794060402.html
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794323097.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791033403_0:0:2028:1521_1920x0_80_0_0_2d4bc3479454fd20af3e7f1e6441f7e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, джо байден, владимир путин
В конгрессе США разоблачили ложь Байдена о Путине
Конгрессмен Дональдс: в бешеном росте цен на топливо в США виноват Байден, а не Путин