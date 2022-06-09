https://ria.ru/20220609/spetsoperatsiya-1794436023.html

Спецоперация, 9 июня: в ДНР иностранных наемников приговорили к расстрелу

Спецоперация, 9 июня: в ДНР иностранных наемников приговорили к расстрелу - РИА Новости, 09.06.2022

Спецоперация, 9 июня: в ДНР иностранных наемников приговорили к расстрелу

Иностранных наемников, двух британцев и одного гражданина Марокко, приговорили в ДНР к смертной казни за действия, направленные на насильственный захват власти, РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T23:57

2022-06-09T23:57

2022-06-09T23:57

специальная военная операция на украине

в мире

игорь конашенков

апти алаудинов

михаил мизинцев

россия

луганская народная республика

украина

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Иностранных наемников, двух британцев и одного гражданина Марокко, приговорили в ДНР к смертной казни за действия, направленные на насильственный захват власти, а один из них также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"; власти стран, родных для наемников, не пытались контактировать с властями ДНР, а глава британского МИД ограничилась заявлением в Twitter о нелегитимности процесса и о том, что "мысленно она с их семьями".Ход операцииБои за Славянск начались в Донецкой Народной Республике, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Там же заявили, что украинские войска на данном направлении используют население города как живой щит.Как сообщил во время утреннего брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, российские ВКС ударом высокоточных ракет уничтожили в Житомирской области учебный центр с иностранными наемниками.Во время брифинга в четверг он также заявил, что российские саперы начали разминирование национального парка "Святые горы" в ДНР. Кроме того, рассказал он же, за сутки российские войска уничтожили более 300 солдат и офицеров противника.Украинская армия заминировала территорию завода "Азот" в Северодонецке - в его подвалах могут находиться до 300 мирных жителей, заявил РИА Новости помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку Апты Алаудинов. Позднее эту информацию подтвердил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, уточнив, что украинские боевики заминировали емкости с азотной кислотой, аммиаком и аммиачной селитрой.По словам Мизинцева, кроме того, украинские военные запланировали обстрел Змиевской ТЭС в Харьковской области, чтобы затем обвинить Россию в неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре.При этом на коксохимическом заводе в Авдеевке войска Украины, также заявил начальник Национального центра управления обороной РФ, заминировали емкости с токсичными веществами, которые хотят подорвать при приближении российских военных, чтобы задержать наступление образовавшимся ядовитым облаком.Суд над иностранными наемниками в ДНРВерховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух британцев и одного гражданина Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере - смертной казни. Наемникам было предъявлено обвинение по статьям 323 "насильственный захват власти" и части 3 статьи 430 "наемничество", в частности, участие наемника в военных действиях.Как сообщил председательствующий судебной коллегии по делу при зачитывании приговора, осужденные могут обжаловать решение суда в течение месяца и попросить о помиловании.По его же словам, один из воевавших на стороне Киева иностранцев, британец Шон Пиннер, у себя на родине признан террористом, а также находился в розыске за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии.Судьбу наемников прокомментировал глава ДНР Денис Пушилин: по его словам, представители Марокко или Великобритании не обращались к властям республики в связи с решением суда, и создается ощущение, что "их не волнует судьба своих граждан, Великобританию, Марокко".В то же время Пушилин уточнил, что возможность их помилования есть, но в самой республике вынесенный в отношении наемников приговор "воспринимают как торжество справедливости".Нелегитимным и фиктивным приговор боевикам назвала у себя в Twitter глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, заявив, что она "мысленно с их семьями", и добавив, что власти страны делают все, что могут, для их поддержки.Обстрелы ДонецкаСтолица Донецкой Народной Республики уже не первый день подвергается массированным обстрелам со стороны Украины: в течение четверга под ударом оказались Куйбышевский, Киевский, Петровский и Калининский районы, причем огонь велся из орудий разного калибра. Минимум одна женщина из-за обстрелов погибла.По заявлению официального представителя Народной милиции республики Эдуарда Басурина, число обстрелов жилых кварталов сократилось, но ситуация все еще остается сложной.При этом, как зафиксировали российские следователи, украинская армия при обстреле Донецка в четверг использовала боеприпасы образца НАТО: на месте "прилетов" были найдены осколки снаряда калибром 155 миллиметров.Ситуация на освобожденных территорияхХерсонская область уже в этом году планирует провести референдум по вхождению в состав России, об этом РИА Новости заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. А в Запорожской области русский язык уже в ближайшем будущем получит статус государственного, заявил агентству член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.На должность первого заместителя председателя правительства ЛНР назначен Владислав Кузнецов - ранее он являлся депутатом госсобрания-курултая Башкирии.Российский Промсвязьбанк первым из российских банков запускает в республиках Донбасса комплексное банковское обслуживание людей и бизнеса, сообщила пресс-служба кредитной организации. Как убедился корреспондент РИА Новости, банкоматы Промсвязьбанка уже начали работу в ЛНР - впервые за долгое время в республике стало возможно снять наличные с российских карточек.Международная ситуацияВладимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении президента России Владимира Путина, а также против премьер-министра России Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, первого замглавы правительства Андрея Белоусова, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Санкции введены бессрочно, среди них - блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.Британская газета The Independent сообщила, что, согласно данным разведки, украинские войска уступают российским по артиллерии в 20 раз, по боеприпасам – в 40 раз, по дальнобойности в 12 раз, плюс у украинской стороны почти полностью закончились запасы ракет для РСЗО "Смерч" и "Ураган".

https://ria.ru/20220609/balkany-1794281770.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Камышеваха после зачистки бойцами спецполка А. Кадырова Приятные новости поступают из населенного пункта Камышеваха, где под командованием дорогого БРАТА, Героя России Замида Чалаева достигнуты успехи. Вся территория планомерно зачищена усилиями бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР и 6-го Казачьего полка. Дорогой БРАТ, заместитель командира полка Межед Уцмигов «Моджахед», проводит небольшой экскурс для журналистов в местах, где до недавнего времени шли ожесточенные бои с иностранными наемниками и всей остальной нацистской нечистью. 2022-06-09T23:57 true PT2M12S

Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников к смертной казни Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников к смертной казни 2022-06-09T23:57 true PT3M20S

Председательствующий по делу трех иностранных наемников подвел итог заседания Председательствующий по делу трех иностранных наемников подвел итог заседания 2022-06-09T23:57 true PT1M18S

Последствия обстрелов Донецка украинскими войсками Мирная жительница погибла при обстреле Калининского района Донецка со стороны украинских войск. Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими боевиками 2022-06-09T23:57 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, игорь конашенков, апти алаудинов, михаил мизинцев, россия, луганская народная республика, украина, промсвязьбанк