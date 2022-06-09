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В Кремле прокомментировали слова Делимханова о сроках спецоперации - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/spetsoperatsiya-1794241377.html
В Кремле прокомментировали слова Делимханова о сроках спецоперации
В Кремле прокомментировали слова Делимханова о сроках спецоперации - РИА Новости, 09.06.2022
В Кремле прокомментировали слова Делимханова о сроках спецоперации
Задачи специальной военной операции на Украине обозначены, их выполнение будет означать завершение спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:26
2022-06-09T13:46
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
украина
россия
адам делимханов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Задачи специальной военной операции на Украине обозначены, их выполнение будет означать завершение спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя прогноз депутата Госдумы Адама Делимханова об окончании операции до конца года.Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции на Украине и в республиках Донбасса, сообщил в интервью РИА Новости, что надеется на завершение спецоперации к концу этого года. При этом Делимханов подчеркнул, что на данном этапе говорить об окончании операции рано."Президент Путин обозначил задачи, стоящие перед специальной военной операцией. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли в этом году закончиться спецоперация, какие сроки окончания видят в Кремле.Пресс-секретарь главы государства не стал отвечать на вопрос, можно ли будет считать успешной завершение спецоперации при действующем руководстве Украины. "Это оставляю без комментария", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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дмитрий песков, украина, россия, адам делимханов
13:26 09.06.2022 (обновлено: 13:46 09.06.2022)
 
В Кремле прокомментировали слова Делимханова о сроках спецоперации

Представитель Кремля Песков: спецоперация на Украине закончится с выполнением ее задач

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие в Херсонской области
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Задачи специальной военной операции на Украине обозначены, их выполнение будет означать завершение спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя прогноз депутата Госдумы Адама Делимханова об окончании операции до конца года.
Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции на Украине и в республиках Донбасса, сообщил в интервью РИА Новости, что надеется на завершение спецоперации к концу этого года. При этом Делимханов подчеркнул, что на данном этапе говорить об окончании операции рано.
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"Президент Путин обозначил задачи, стоящие перед специальной военной операцией. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли в этом году закончиться спецоперация, какие сроки окончания видят в Кремле.
Пресс-секретарь главы государства не стал отвечать на вопрос, можно ли будет считать успешной завершение спецоперации при действующем руководстве Украины. "Это оставляю без комментария", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковУкраинаРоссияАдам Делимханов
 
 
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