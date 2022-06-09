https://ria.ru/20220609/spetsoperatsiya-1794240546.html

Путин проинформирует Бердымухамедова о спецоперации на Украине

Путин проинформирует Бердымухамедова о спецоперации на Украине - РИА Новости, 09.06.2022

Путин проинформирует Бердымухамедова о спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин проинформирует своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова о ходе российской специальной военной операции по демилитаризации РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:23

2022-06-09T13:23

2022-06-09T13:28

владимир путин

специальная военная операция на украине

туркмения

сердар бердымухамедов

россия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформирует своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова о ходе российской специальной военной операции по демилитаризации Украины, по итогам встречи планируется заявление для СМИ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Я думаю, что наверняка президент проинформирует своего коллегу из Туркменистана о ходе специальной военной операции. Планируется заявление для СМИ двух президентов", - сказал Песков журналистам в четверг.

https://ria.ru/20220609/spetsoperatsiya-1794241377.html

туркмения

россия

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Влада Копылова

владимир путин, туркмения, сердар бердымухамедов , россия