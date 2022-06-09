https://ria.ru/20220609/spetsoperatsiya-1794240546.html
Путин проинформирует Бердымухамедова о спецоперации на Украине
Путин проинформирует Бердымухамедова о спецоперации на Украине - РИА Новости, 09.06.2022
Путин проинформирует Бердымухамедова о спецоперации на Украине
Президент РФ Владимир Путин проинформирует своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова о ходе российской специальной военной операции по демилитаризации РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:23
2022-06-09T13:23
2022-06-09T13:28
владимир путин
специальная военная операция на украине
туркмения
сердар бердымухамедов
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформирует своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова о ходе российской специальной военной операции по демилитаризации Украины, по итогам встречи планируется заявление для СМИ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Я думаю, что наверняка президент проинформирует своего коллегу из Туркменистана о ходе специальной военной операции. Планируется заявление для СМИ двух президентов", - сказал Песков журналистам в четверг.
https://ria.ru/20220609/spetsoperatsiya-1794241377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, туркмения, сердар бердымухамедов , россия
13:23 09.06.2022 (обновлено: 13:28 09.06.2022)
Путин проинформирует Бердымухамедова о спецоперации на Украине
Путин проинформирует президента Туркменистана Бердымухамедова о спецоперации на Украине