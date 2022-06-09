https://ria.ru/20220609/sotrudnichestvo-1794376482.html

Мурманская область и Белоруссия будут развивать промышленность и туризм

Мурманская область и Белоруссия будут развивать промышленность и туризм - РИА Новости, 09.06.2022

Мурманская область и Белоруссия будут развивать промышленность и туризм

Мурманская область и Белоруссия намерены наращивать сотрудничество в разных направлениях, в том числе развивать машиностроение, рыбную промышленность,... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:50

2022-06-09T18:50

2022-06-09T18:50

мурманская область

экономика

белоруссия

мурманская область

россия

в мире

кольский полуостров

леонид заяц

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МУРМАНСК, 9 июн – РИА Новости. Мурманская область и Белоруссия намерены наращивать сотрудничество в разных направлениях, в том числе развивать машиностроение, рыбную промышленность, аквакультуру, туризм и другие, сообщило министерство по развитию Арктики и экономики Кольского Заполярья.Делегация Мурманской области находится с бизнес-миссией в Белоруссии, в ходе которой состоялась встреча заместителя губернатора Заполярья Ольги Кузнецовой с заместителем премьер-министра Белоруссии Леонидом Зайцем. "На встрече были отмечены долгосрочные надёжные связи и открывающиеся возможности по наращиванию товарооборота на фоне изменения геополитической обстановки", - говорится в сообщении.В ходе заседания рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Мурманской области участники подробно обсудили ход реализации плана мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества на 2021–2023 годы, а также подвели итоги двусторонних контактов и определили конкретные задачи для развития сотрудничества.Как отметила замгубернатора, потенциал взаимодействия далеко не исчерпан, она выразила готовность содействовать реализации намерений и инициатив, намеченных в ходе визита, чтобы максимально использовать имеющиеся резервы сотрудничества."Среди перспективных направлений сотрудничества – машиностроение (производство под северные особенности и поставка техники, локализация сервисных центров), подготовка кадров для работы и обслуживания техники, рыбная промышленность, аквакультура (разработка и поставка кормов) и сельское хозяйство (обновление техники, оборудования), поставки продуктов питания и лёгкой промышленности", - отметили в министерстве.На встречах был отмечен потенциал туристической сферы: уникальная природа Кольского полуострова и непривычные для жителей Белоруссии горные лыжи и крабовое сафари вызвали большой интерес у представителей белорусской туриндустрии. Для жителей заполярного региона одним из перспективных направлений туризма в Белоруссию отмечены санаторные комплексы республики.

https://ria.ru/20220603/obrazovanie-1792970675.html

https://ria.ru/20220426/murmansk-1785617744.html

белоруссия

мурманская область

россия

кольский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, белоруссия, мурманская область, россия, в мире, кольский полуостров, леонид заяц