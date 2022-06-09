https://ria.ru/20220609/sochi-1794176564.html
Власти Сочи рассказали, что будет с отелями при уходе зарубежных сетей
Власти Сочи рассказали, что будет с отелями при уходе зарубежных сетей - РИА Новости, 09.06.2022
Власти Сочи рассказали, что будет с отелями при уходе зарубежных сетей
Крупные сочинские отели, находящиеся под руководством международных компаний по управлению гостиничными сетями, продолжат работу в прежнем режиме даже в случае... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:19
2022-06-09T12:19
2022-06-09T12:19
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СОЧИ, 9 июн — РИА Новости. Крупные сочинские отели, находящиеся под руководством международных компаний по управлению гостиничными сетями, продолжат работу в прежнем режиме даже в случае ухода иностранных партнеров с российского рынка, заявил РИА Новости директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Кирилл Сазонов."Отели продолжат принимать гостей, сохраняя высокие стандарты сервиса, и перейдут под крыло российских управляющих компаний или к самостоятельному ведению дел, как, например, Grand Karat Sochi и гостиницы курорта "Красная Поляна", — сказал чиновник.По его словам, сейчас места размещения работают в обычном режиме.Ранее на сайте компании Marriott International (входят бренды Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и рядом других) сообщалось, что предприятие приостанавливает всю операционную деятельность в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, сочи, россия, новости - туризм, отели, гостиницы, accor
Власти Сочи рассказали, что будет с отелями при уходе зарубежных сетей
Власти Сочи заявили, что отели продолжат работу, даже если зарубежные сети покинут Россию
СОЧИ, 9 июн — РИА Новости. Крупные сочинские отели, находящиеся под руководством международных компаний по управлению гостиничными сетями, продолжат работу в прежнем режиме даже в случае ухода иностранных партнеров с российского рынка, заявил РИА Новости директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Кирилл Сазонов.
"Отели продолжат принимать гостей, сохраняя высокие стандарты сервиса, и перейдут под крыло российских управляющих компаний или к самостоятельному ведению дел, как, например, Grand Karat Sochi и гостиницы курорта "Красная Поляна", — сказал чиновник.
По его словам, сейчас места размещения работают в обычном режиме.
Ранее на сайте компании Marriott International (входят бренды Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и рядом других) сообщалось, что предприятие приостанавливает всю операционную деятельность в России.