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Власти Сочи рассказали, что будет с отелями при уходе зарубежных сетей - РИА Новости, 09.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220609/sochi-1794176564.html
Власти Сочи рассказали, что будет с отелями при уходе зарубежных сетей
Власти Сочи рассказали, что будет с отелями при уходе зарубежных сетей - РИА Новости, 09.06.2022
Власти Сочи рассказали, что будет с отелями при уходе зарубежных сетей
Крупные сочинские отели, находящиеся под руководством международных компаний по управлению гостиничными сетями, продолжат работу в прежнем режиме даже в случае... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:19
2022-06-09T12:19
туризм
туризм
сочи
россия
новости - туризм
отели
гостиницы
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СОЧИ, 9 июн — РИА Новости. Крупные сочинские отели, находящиеся под руководством международных компаний по управлению гостиничными сетями, продолжат работу в прежнем режиме даже в случае ухода иностранных партнеров с российского рынка, заявил РИА Новости директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Кирилл Сазонов."Отели продолжат принимать гостей, сохраняя высокие стандарты сервиса, и перейдут под крыло российских управляющих компаний или к самостоятельному ведению дел, как, например, Grand Karat Sochi и гостиницы курорта "Красная Поляна", — сказал чиновник.По его словам, сейчас места размещения работают в обычном режиме.Ранее на сайте компании Marriott International (входят бренды Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и рядом других) сообщалось, что предприятие приостанавливает всю операционную деятельность в России.
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туризм, сочи, россия, новости - туризм, отели, гостиницы, accor
12:19 09.06.2022
 
Власти Сочи рассказали, что будет с отелями при уходе зарубежных сетей

Власти Сочи заявили, что отели продолжат работу, даже если зарубежные сети покинут Россию

© Фото : Marriott InternationalОтель Marriott в Сочи
Отель Marriott в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Фото : Marriott International
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СОЧИ, 9 июн — РИА Новости. Крупные сочинские отели, находящиеся под руководством международных компаний по управлению гостиничными сетями, продолжат работу в прежнем режиме даже в случае ухода иностранных партнеров с российского рынка, заявил РИА Новости директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Кирилл Сазонов.
"Отели продолжат принимать гостей, сохраняя высокие стандарты сервиса, и перейдут под крыло российских управляющих компаний или к самостоятельному ведению дел, как, например, Grand Karat Sochi и гостиницы курорта "Красная Поляна", — сказал чиновник.
По его словам, сейчас места размещения работают в обычном режиме.
Ранее на сайте компании Marriott International (входят бренды Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и рядом других) сообщалось, что предприятие приостанавливает всю операционную деятельность в России.
Вид на отель Марриотт Ройал Аврора в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 17:58Туризм
Сеть отелей Marriott уходит из России
 
ТуризмТуризмСочиРоссияНовости - ТуризмОтелиГостиницыAccor
 
 
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