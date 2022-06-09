https://ria.ru/20220609/sochi-1794176564.html

Власти Сочи рассказали, что будет с отелями при уходе зарубежных сетей

Власти Сочи рассказали, что будет с отелями при уходе зарубежных сетей - РИА Новости, 09.06.2022

Власти Сочи рассказали, что будет с отелями при уходе зарубежных сетей

Крупные сочинские отели, находящиеся под руководством международных компаний по управлению гостиничными сетями, продолжат работу в прежнем режиме даже в случае... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T12:19

2022-06-09T12:19

2022-06-09T12:19

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СОЧИ, 9 июн — РИА Новости. Крупные сочинские отели, находящиеся под руководством международных компаний по управлению гостиничными сетями, продолжат работу в прежнем режиме даже в случае ухода иностранных партнеров с российского рынка, заявил РИА Новости директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Кирилл Сазонов."Отели продолжат принимать гостей, сохраняя высокие стандарты сервиса, и перейдут под крыло российских управляющих компаний или к самостоятельному ведению дел, как, например, Grand Karat Sochi и гостиницы курорта "Красная Поляна", — сказал чиновник.По его словам, сейчас места размещения работают в обычном режиме.Ранее на сайте компании Marriott International (входят бренды Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и рядом других) сообщалось, что предприятие приостанавливает всю операционную деятельность в России.

https://ria.ru/20220603/marriott-1793005874.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, сочи, россия, новости - туризм, отели, гостиницы, accor