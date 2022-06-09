https://ria.ru/20220609/sobaki-1794305613.html

Генетики выяснили, что помогло собакам подружиться с людьми

Генетики выяснили, что помогло собакам подружиться с людьми - РИА Новости, 09.06.2022

Генетики выяснили, что помогло собакам подружиться с людьми

Мутации в гене, который участвует в выработке гормона стресса кортизола, возможно, сыграли роль в одомашнивании собак. Результаты исследования опубликованы в... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:15

2022-06-09T18:15

2022-06-09T18:15

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собаки

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животные

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мутации в гене, который участвует в выработке гормона стресса кортизола, возможно, сыграли роль в одомашнивании собак. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.Ученые подвергли двум испытаниям 624 домашних собак. В первом животные должны были догадаться, под какой миской спрятана еда, в то время как экспериментаторы направляли их с помощью невербальных сигналов: пристального взгляда, указания, постукивания. Так проверялось понимание собаками человеческих жестов.В ходе второго задания четвероногим пришлось самостоятельно открывать контейнер, чтобы получить доступ к угощению. В это время ученые измеряли, как часто и как долго собака смотрела на экспериментаторов, ожидая подсказки. Так исследователи проверяли социальную привязанность животного к людям.Ведущий автор исследования Михо Нагасава и его коллеги разделили собак на две группы: "древнюю", к которой относились генетически близкие к волкам породы – например, хаски, и "общую", в которую включили всех остальных. Оказалось, что "древние" реже смотрели на экспериментаторов, выполняя самостоятельное задание. Авторы работы предполагают, что это связано с более слабой привязанностью этой группы к людям. При выполнении первого теста существенных различий между породами обнаружено не было.После этого исследователи проверили, как у двух групп различаются гены, которые у человека отвечают за социальные навыки. В частности, рассматривались гены окситоцина (OT), рецептора окситоцина (OTR), рецептора меланокортина 2 (MC2R) и гена под названием WBSCR17, который соотносится с гиперсоциальным поведением.Два изменения в гене MC2R оказались связаны как с правильной интерпретацией жестов в первой задаче, так и с более частым взглядом на экспериментаторов во второй, самостоятельной. Авторы предполагают, что MC2R, участвующий в выработке гормона стресса у людей, мог сыграть роль в одомашнивании собак.

https://ria.ru/20220523/meditsina-1790165776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

собаки, генетика, животные, биология