Рейтинг@Mail.ru
Генетики выяснили, что помогло собакам подружиться с людьми - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220609/sobaki-1794305613.html
Генетики выяснили, что помогло собакам подружиться с людьми
Генетики выяснили, что помогло собакам подружиться с людьми - РИА Новости, 09.06.2022
Генетики выяснили, что помогло собакам подружиться с людьми
Мутации в гене, который участвует в выработке гормона стресса кортизола, возможно, сыграли роль в одомашнивании собак. Результаты исследования опубликованы в... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:15
2022-06-09T18:15
наука
собаки
генетика
животные
биология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591528563_0:0:2986:1681_1920x0_80_0_0_4b4ea51bfce19d8e5c3e0ce866542587.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мутации в гене, который участвует в выработке гормона стресса кортизола, возможно, сыграли роль в одомашнивании собак. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.Ученые подвергли двум испытаниям 624 домашних собак. В первом животные должны были догадаться, под какой миской спрятана еда, в то время как экспериментаторы направляли их с помощью невербальных сигналов: пристального взгляда, указания, постукивания. Так проверялось понимание собаками человеческих жестов.В ходе второго задания четвероногим пришлось самостоятельно открывать контейнер, чтобы получить доступ к угощению. В это время ученые измеряли, как часто и как долго собака смотрела на экспериментаторов, ожидая подсказки. Так исследователи проверяли социальную привязанность животного к людям.Ведущий автор исследования Михо Нагасава и его коллеги разделили собак на две группы: "древнюю", к которой относились генетически близкие к волкам породы – например, хаски, и "общую", в которую включили всех остальных. Оказалось, что "древние" реже смотрели на экспериментаторов, выполняя самостоятельное задание. Авторы работы предполагают, что это связано с более слабой привязанностью этой группы к людям. При выполнении первого теста существенных различий между породами обнаружено не было.После этого исследователи проверили, как у двух групп различаются гены, которые у человека отвечают за социальные навыки. В частности, рассматривались гены окситоцина (OT), рецептора окситоцина (OTR), рецептора меланокортина 2 (MC2R) и гена под названием WBSCR17, который соотносится с гиперсоциальным поведением.Два изменения в гене MC2R оказались связаны как с правильной интерпретацией жестов в первой задаче, так и с более частым взглядом на экспериментаторов во второй, самостоятельной. Авторы предполагают, что MC2R, участвующий в выработке гормона стресса у людей, мог сыграть роль в одомашнивании собак.
https://ria.ru/20220523/meditsina-1790165776.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591528563_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8d63558aa60246a17d781b3324f9d943.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
собаки, генетика, животные, биология
18:15 09.06.2022
 

Генетики выяснили, что помогло собакам подружиться с людьми

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЕздовые собаки породы сибирский хаски в туристическом парке "Северное сияние" в Мурманской области
Ездовые собаки породы сибирский хаски в туристическом парке Северное сияние в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мутации в гене, который участвует в выработке гормона стресса кортизола, возможно, сыграли роль в одомашнивании собак. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.
Ученые подвергли двум испытаниям 624 домашних собак. В первом животные должны были догадаться, под какой миской спрятана еда, в то время как экспериментаторы направляли их с помощью невербальных сигналов: пристального взгляда, указания, постукивания. Так проверялось понимание собаками человеческих жестов.
В ходе второго задания четвероногим пришлось самостоятельно открывать контейнер, чтобы получить доступ к угощению. В это время ученые измеряли, как часто и как долго собака смотрела на экспериментаторов, ожидая подсказки. Так исследователи проверяли социальную привязанность животного к людям.
Ведущий автор исследования Михо Нагасава и его коллеги разделили собак на две группы: "древнюю", к которой относились генетически близкие к волкам породы – например, хаски, и "общую", в которую включили всех остальных. Оказалось, что "древние" реже смотрели на экспериментаторов, выполняя самостоятельное задание. Авторы работы предполагают, что это связано с более слабой привязанностью этой группы к людям. При выполнении первого теста существенных различий между породами обнаружено не было.
Мальчик угощает собаку мороженым - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 14:25Наука
Собаки спасают детей от тяжелого заболевания желудка и кишечника
После этого исследователи проверили, как у двух групп различаются гены, которые у человека отвечают за социальные навыки. В частности, рассматривались гены окситоцина (OT), рецептора окситоцина (OTR), рецептора меланокортина 2 (MC2R) и гена под названием WBSCR17, который соотносится с гиперсоциальным поведением.
Два изменения в гене MC2R оказались связаны как с правильной интерпретацией жестов в первой задаче, так и с более частым взглядом на экспериментаторов во второй, самостоятельной. Авторы предполагают, что MC2R, участвующий в выработке гормона стресса у людей, мог сыграть роль в одомашнивании собак.
 
НаукасобакигенетикаЖивотныебиология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала