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На Чукотке собака насмерть загрызла четырехлетнюю девочку - РИА Новости, 09.06.2022
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На Чукотке собака насмерть загрызла четырехлетнюю девочку
На Чукотке собака насмерть загрызла четырехлетнюю девочку - РИА Новости, 09.06.2022
На Чукотке собака насмерть загрызла четырехлетнюю девочку
Ездовая собака, принадлежащая охотнику на Чукотке, насмерть загрызла маленькую девочку, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T03:12
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происшествия
чукотский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн — РИА Новости. Ездовая собака, принадлежащая охотнику на Чукотке, насмерть загрызла маленькую девочку, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК.В отношении владельца собаки, 53-летнего охотника, возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Назначены судебные экспертизы.В СУ СК РИА Новости уточнили, что девочке было 4 года. Собаку не застрелили, проводится ветеринарное исследование.
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чукотский район
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происшествия, чукотский район, следственный комитет россии (ск рф)
03:12 09.06.2022 (обновлено: 11:16 09.06.2022)
 
На Чукотке собака насмерть загрызла четырехлетнюю девочку

На Чукотке ездовая собака насмерть загрызла четырехлетнюю девочку

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн — РИА Новости. Ездовая собака, принадлежащая охотнику на Чукотке, насмерть загрызла маленькую девочку, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК.

"По данным следствия, 8 июня текущего года, в вечернее время, в Чукотском районе ездовая собака, принадлежащая местному жителю, напала на малолетнюю девочку. В результате причинённых собакой укусов пострадавшая скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В отношении владельца собаки, 53-летнего охотника, возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Назначены судебные экспертизы.
В СУ СК РИА Новости уточнили, что девочке было 4 года. Собаку не застрелили, проводится ветеринарное исследование.
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ПроисшествияЧукотский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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