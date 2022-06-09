На Чукотке собака насмерть загрызла четырехлетнюю девочку

"По данным следствия, 8 июня текущего года, в вечернее время, в Чукотском районе ездовая собака, принадлежащая местному жителю, напала на малолетнюю девочку. В результате причинённых собакой укусов пострадавшая скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.