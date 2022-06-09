https://ria.ru/20220609/sk-1794431553.html
СК на Кубани изучает историю со смертью мужчины от гангрены после обрезания
СК на Кубани изучает историю со смертью мужчины от гангрены после обрезания - РИА Новости, 09.06.2022
СК на Кубани изучает историю со смертью мужчины от гангрены после обрезания
Следствие изучает историю со смертью мужчины от гангрены после обрезания, о которой рассказали местные СМИ, сообщили РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T23:07
2022-06-09T23:07
2022-06-09T23:07
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Следствие изучает историю со смертью мужчины от гангрены после обрезания, о которой рассказали местные СМИ, сообщили РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.В среду краснодарские СМИ и Telegram-каналы рассказали историю местного жителя, который по медицинским показаниям сделал обрезание в частной клинике. После операции ему стало нехорошо, состояние ухудшалось, дело закончилось гангреной, и в итоге он умер от заражения крови, говорилось в сообщениях. Отмечалось, что родственники обратились с заявлением в Следственный комитет."Следователь устанавливает обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК, отвечая на вопрос о последствиях истории, появившейся в СМИ и Telegram-каналах. О том, работает следствие в рамках доследственной проверки или уголовного дела, в пресс-службе ведомства не уточнили.
https://ria.ru/20220604/dtp-1793101563.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край
СК на Кубани изучает историю со смертью мужчины от гангрены после обрезания
Следственный комитет на Кубани расследует смерть мужчины от гангрены после обрезания
КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Следствие изучает историю со смертью мужчины от гангрены после обрезания, о которой рассказали местные СМИ, сообщили РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
В среду краснодарские СМИ и Telegram-каналы рассказали историю местного жителя, который по медицинским показаниям сделал обрезание в частной клинике. После операции ему стало нехорошо, состояние ухудшалось, дело закончилось гангреной, и в итоге он умер от заражения крови, говорилось в сообщениях. Отмечалось, что родственники обратились с заявлением в Следственный комитет.
"Следователь устанавливает обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК, отвечая на вопрос о последствиях истории, появившейся в СМИ и Telegram-каналах. О том, работает следствие в рамках доследственной проверки или уголовного дела, в пресс-службе ведомства не уточнили.