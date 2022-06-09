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СК на Кубани изучает историю со смертью мужчины от гангрены после обрезания - РИА Новости, 09.06.2022
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СК на Кубани изучает историю со смертью мужчины от гангрены после обрезания
СК на Кубани изучает историю со смертью мужчины от гангрены после обрезания - РИА Новости, 09.06.2022
СК на Кубани изучает историю со смертью мужчины от гангрены после обрезания
Следствие изучает историю со смертью мужчины от гангрены после обрезания, о которой рассказали местные СМИ, сообщили РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T23:07
2022-06-09T23:07
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Следствие изучает историю со смертью мужчины от гангрены после обрезания, о которой рассказали местные СМИ, сообщили РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.В среду краснодарские СМИ и Telegram-каналы рассказали историю местного жителя, который по медицинским показаниям сделал обрезание в частной клинике. После операции ему стало нехорошо, состояние ухудшалось, дело закончилось гангреной, и в итоге он умер от заражения крови, говорилось в сообщениях. Отмечалось, что родственники обратились с заявлением в Следственный комитет."Следователь устанавливает обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК, отвечая на вопрос о последствиях истории, появившейся в СМИ и Telegram-каналах. О том, работает следствие в рамках доследственной проверки или уголовного дела, в пресс-службе ведомства не уточнили.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край
23:07 09.06.2022
 
СК на Кубани изучает историю со смертью мужчины от гангрены после обрезания

Следственный комитет на Кубани расследует смерть мужчины от гангрены после обрезания

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Следствие изучает историю со смертью мужчины от гангрены после обрезания, о которой рассказали местные СМИ, сообщили РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
В среду краснодарские СМИ и Telegram-каналы рассказали историю местного жителя, который по медицинским показаниям сделал обрезание в частной клинике. После операции ему стало нехорошо, состояние ухудшалось, дело закончилось гангреной, и в итоге он умер от заражения крови, говорилось в сообщениях. Отмечалось, что родственники обратились с заявлением в Следственный комитет.
"Следователь устанавливает обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК, отвечая на вопрос о последствиях истории, появившейся в СМИ и Telegram-каналах. О том, работает следствие в рамках доследственной проверки или уголовного дела, в пресс-службе ведомства не уточнили.
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