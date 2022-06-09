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СК сообщил о новых причастных к расстрелам мирных жителей в Мариуполе
СК сообщил о новых причастных к расстрелам мирных жителей в Мариуполе - РИА Новости, 09.06.2022
СК сообщил о новых причастных к расстрелам мирных жителей в Мариуполе
Российские правоохранители выявили новых причастных к жестоким расстрелам в Мариуполе мирных жителей, среди которых были женщины и дети, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:19
2022-06-09T17:19
2022-06-09T17:19
специальная военная операция на украине
происшествия
александр бастрыкин
мариуполь
россия
луганская народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Российские правоохранители выявили новых причастных к жестоким расстрелам в Мариуполе мирных жителей, среди которых были женщины и дети, сообщается на сайте СК РФ.Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Мариуполе очередное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений украинских силовиков против мирного населения и российских военнослужащих в ЛНР, ДНР и на Украине."Во взаимодействии с ФСБ и ФСИН России выявлены новые лица, причастные к жестоким расстрелам в Мариуполе мирных жителей, среди которых были женщины и дети. Это военнослужащий части А-1965 501-го отдельного батальона морской пехоты Валентин Василенко, командир разведроты 36 бригады морской пехоты старший лейтенант Владислав Стрюков и его подчиненный - Артем Бучковский, военнослужащий этой же бригады Ярослав Ивасев", - говорится в сообщении.По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.
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происшествия, александр бастрыкин, мариуполь, россия, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ситуация в днр и лнр
СК сообщил о новых причастных к расстрелам мирных жителей в Мариуполе
Российские правоохранители сообщили имена новых причастных к расстрелам в Мариуполе