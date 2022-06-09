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Асад не исключил столкновений сирийской армии с турецкими ВС - РИА Новости, 09.06.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220609/siriya-1794181730.html
Асад не исключил столкновений сирийской армии с турецкими ВС
Асад не исключил столкновений сирийской армии с турецкими ВС - РИА Новости, 09.06.2022
Асад не исключил столкновений сирийской армии с турецкими ВС
Президент Сирии Башар Асад не исключил прямого боестолкновения сирийской армии с турецкой при наличии народного сопротивления и соответствующих условий. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T10:59
2022-06-09T11:28
война в сирии
в мире
сирия
башар асад
турция
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КАИР, 9 июн – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад не исключил прямого боестолкновения сирийской армии с турецкой при наличии народного сопротивления и соответствующих условий."Если будет народное сопротивление на первом этапе в регионах, где находится сирийская армия, и когда будут военные условия, позволяющие прямое столкновение – мы это сделаем. Два с половиной года назад произошли прямые столкновения сирийской армии с турецкой, и сирийским ВС удалось уничтожить несколько турецких целей, зашедших на территории САР. Будет такая же ситуация, в соответствии с военными возможностями", - заявил Асад в интервью RT Arabic.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии и начнутся на этой неделе.
https://ria.ru/20220608/provokatsii-1794075361.html
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в мире, сирия, башар асад, турция
10:59 09.06.2022 (обновлено: 11:28 09.06.2022)
 
Асад не исключил столкновений сирийской армии с турецкими ВС

Президент Сирии Асад не исключил столкновений сирийской армии с турецкими ВС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Архивное фото
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КАИР, 9 июн – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад не исключил прямого боестолкновения сирийской армии с турецкой при наличии народного сопротивления и соответствующих условий.
"Если будет народное сопротивление на первом этапе в регионах, где находится сирийская армия, и когда будут военные условия, позволяющие прямое столкновение – мы это сделаем. Два с половиной года назад произошли прямые столкновения сирийской армии с турецкой, и сирийским ВС удалось уничтожить несколько турецких целей, зашедших на территории САР. Будет такая же ситуация, в соответствии с военными возможностями", - заявил Асад в интервью RT Arabic.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 17:52
Пентагон призвал Россию не допускать провокаций в Сирии
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии и начнутся на этой неделе.
 
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