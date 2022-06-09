https://ria.ru/20220609/siriya-1794181730.html

Асад не исключил столкновений сирийской армии с турецкими ВС

Асад не исключил столкновений сирийской армии с турецкими ВС - РИА Новости, 09.06.2022

Асад не исключил столкновений сирийской армии с турецкими ВС

Президент Сирии Башар Асад не исключил прямого боестолкновения сирийской армии с турецкой при наличии народного сопротивления и соответствующих условий. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T10:59

2022-06-09T10:59

2022-06-09T11:28

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КАИР, 9 июн – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад не исключил прямого боестолкновения сирийской армии с турецкой при наличии народного сопротивления и соответствующих условий."Если будет народное сопротивление на первом этапе в регионах, где находится сирийская армия, и когда будут военные условия, позволяющие прямое столкновение – мы это сделаем. Два с половиной года назад произошли прямые столкновения сирийской армии с турецкой, и сирийским ВС удалось уничтожить несколько турецких целей, зашедших на территории САР. Будет такая же ситуация, в соответствии с военными возможностями", - заявил Асад в интервью RT Arabic.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии и начнутся на этой неделе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, башар асад, турция