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Байден пошутил, что зовет на помощь Трампа
Байден пошутил, что зовет на помощь Трампа - РИА Новости, 09.06.2022
Байден пошутил, что зовет на помощь Трампа
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC не упустил возможности сыронизировать в адрес своего предшественника-республиканца Дональда Трампа, заявив,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T07:52
2022-06-09T07:52
2022-06-09T07:52
в мире
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC не упустил возможности сыронизировать в адрес своего предшественника-республиканца Дональда Трампа, заявив, что, когда возникает необходимость "спустить правительственные документы в унитаз", он зовет на помощь бывшего главу государства.Во время интервью телеведущий Джимми Киммел спросил в шутку у американского лидера, к какой уборной тот прибегает, когда ему необходимо срочно избавиться от важных бумаг: личной или той, что расположена в его офисе в Белом доме."Я зову на помощь Трампа", - ответил под аплодисменты публики Байден. Впоследствии он без тени улыбки добавил: "На деле, что касается чувствительных документов, я ничего не уничтожаю".В своем ответе глава государства недвусмысленно намекнул на получившую широкий резонанс публикацию журналистки New York Times, согласно которой Трамп в годы президентства периодически лично смывал некоторые документы в унитаз Белого дома.Утверждалось, что в годы пребывания у власти политик неоднократно пренебрегал законом о хранении президентской документации, согласно которому президент США обязан хранить письменные сообщения, касающиеся его официальных обязанностей. Между тем, сотрудники Белого дома несколько раз находили в унитазе скомканные документы, которые якобы пытался таким образом уничтожить экс-президент.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
Байден пошутил, что зовет на помощь Трампа
Президент США Байден пошутил, что зовет на помощь Трампа, когда нужно избавиться от бумаг
ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC не упустил возможности сыронизировать в адрес своего предшественника-республиканца Дональда Трампа, заявив, что, когда возникает необходимость "спустить правительственные документы в унитаз", он зовет на помощь бывшего главу государства.
Во время интервью телеведущий Джимми Киммел спросил в шутку у американского лидера, к какой уборной тот прибегает, когда ему необходимо срочно избавиться от важных бумаг: личной или той, что расположена в его офисе в Белом доме.
"Я зову на помощь Трампа", - ответил под аплодисменты публики Байден. Впоследствии он без тени улыбки добавил: "На деле, что касается чувствительных документов, я ничего не уничтожаю".
В своем ответе глава государства недвусмысленно намекнул на получившую широкий резонанс публикацию журналистки New York Times, согласно которой Трамп в годы президентства периодически лично смывал некоторые документы в унитаз Белого дома.
Утверждалось, что в годы пребывания у власти политик неоднократно пренебрегал законом о хранении президентской документации, согласно которому президент США
обязан хранить письменные сообщения, касающиеся его официальных обязанностей. Между тем, сотрудники Белого дома несколько раз находили в унитазе скомканные документы, которые якобы пытался таким образом уничтожить экс-президент.