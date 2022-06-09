https://ria.ru/20220609/shutka-1794143213.html

Байден пошутил, что зовет на помощь Трампа

Байден пошутил, что зовет на помощь Трампа - РИА Новости, 09.06.2022

Байден пошутил, что зовет на помощь Трампа

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC не упустил возможности сыронизировать в адрес своего предшественника-республиканца Дональда Трампа, заявив,... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T07:52

2022-06-09T07:52

2022-06-09T07:52

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC не упустил возможности сыронизировать в адрес своего предшественника-республиканца Дональда Трампа, заявив, что, когда возникает необходимость "спустить правительственные документы в унитаз", он зовет на помощь бывшего главу государства.Во время интервью телеведущий Джимми Киммел спросил в шутку у американского лидера, к какой уборной тот прибегает, когда ему необходимо срочно избавиться от важных бумаг: личной или той, что расположена в его офисе в Белом доме."Я зову на помощь Трампа", - ответил под аплодисменты публики Байден. Впоследствии он без тени улыбки добавил: "На деле, что касается чувствительных документов, я ничего не уничтожаю".В своем ответе глава государства недвусмысленно намекнул на получившую широкий резонанс публикацию журналистки New York Times, согласно которой Трамп в годы президентства периодически лично смывал некоторые документы в унитаз Белого дома.Утверждалось, что в годы пребывания у власти политик неоднократно пренебрегал законом о хранении президентской документации, согласно которому президент США обязан хранить письменные сообщения, касающиеся его официальных обязанностей. Между тем, сотрудники Белого дома несколько раз находили в унитазе скомканные документы, которые якобы пытался таким образом уничтожить экс-президент.

https://ria.ru/20220609/proklyate-1794142861.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден