https://ria.ru/20220609/shokolad-1793757514.html

"Будет несладко". Насколько в России подорожает шоколад

"Будет несладко". Насколько в России подорожает шоколад - РИА Новости, 09.06.2022

"Будет несладко". Насколько в России подорожает шоколад

В стране сокращается выпуск кондитерских изделий из-за нарушения логистических цепочек. К тому же зарубежные поставщики сырья стали меньше экспортировать, чтобы РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T08:00

2022-06-09T08:00

2022-06-09T08:07

экономика

марк гойхман

артем деев

федеральная служба государственной статистики (росстат)

сша

индонезия

nestle s.a.

teletrade

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Ирина Красикова. В стране сокращается выпуск кондитерских изделий из-за нарушения логистических цепочек. К тому же зарубежные поставщики сырья стали меньше экспортировать, чтобы не допустить у себя дефицита. Как изменятся цены на сладости, разбиралось РИА Новости.Отказались от десертаВ апреле производство шоколада, конфет и зефира упало на 15 процентов в годовом выражении — по данным Росстата, до 134,7 тысячи тонн. "Меньше стали вывозить на внешние рынки. Международные компании, работающие в России, отказались экспортировать продукцию из-за санкций", — объясняет Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.В марте поставки на Ближний Восток и Юго-Восточную Азию свернули американская Mars (бренды Mars, Snickers, Milky Way, Bounty) и швейцарская Nestle ("Россия", KitKat, Nuts, Nesquik)."Заместить это затруднительно. На мировых рынках доминируют крупные компании с раскрученными брендами. Потеснить их непросто: нужны денежные вливания в маркетинг, рекламу, каналы продвижения", — говорит эксперт.Кроме того, стало сложнее ввозить в Россию сырье. "В кондитерских изделиях довольно большая доля импорта: какао-бобы, консерванты, подсластители. Многие страны ограничивают их продажу", — отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.Например, в конце апреля Индонезия остановила экспорт пальмового масла из-за дефицита на внутреннем рынке — за месяц оно подорожало почти вдвое. Следом подтянулись другие товары.Тропический ингредиент используют практически везде: в продуктах, косметике, чистящих средствах, биотопливе.Российские кондитеры подсели на него в 1990-е из-за дешевизны. В прошлом году закупили на 1,2 миллиарда долларов — почти 97 процентов завезли из Индонезии. На республику приходится половина всех мировых поставок.Помимо импорта меньше производить вынудили высокие цены в магазинах. "Многие экономят на продуктах. Лишнего не берут. Резко сократились так называемые "импульсные" покупки: батончики, шоколадные яйца на кассе, товары по акции", — перечисляет Деев.Сейчас российские предприятия ищут новые рынки сбыта. Это увеличит загрузку заводов и восстановит производство, прогнозирует исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин.Кондитеры также планируют полностью перейти на отечественное оборудование. В настоящее время его доля на фабриках варьируется от 20 до 85 процентов — в основном это печи и машины для изготовления начинок.К тому же необходимо участие российских машиностроителей, чтобы обеспечить запас прочности. Некоторые предприятия, такие как "Шебекинский машиностроительный завод", "Бестром", "Кондмаш" и другие уже сейчас успешно справляются.Не обойтись и без государственной поддержки, отмечают аналитики. Субсидии ускорят импортозамещение и стимулируют производителей.Поиски альтернативыКондитерская отрасль — одна из самых активно развивающихся в пищевой индустрии.В прошлом году выпустили почти четыре миллиона тонн сладостей — на три с половиной процента больше, чем в 2020-м. Причем превысили "доковидный" показатель.Российский шоколад популярен за границей. Особенно он по вкусу китайцам, которые ценят натуральность. Успех лакомства понятен: у всех на слуху страшилки про поддельные куриные яйца в Азии. Да и цена привлекательная.Китай — перспективный рынок сбыта. Нужно лишь грамотно и креативно продвигать товар, указывают аналитики. В том числе — в интернете. Например, благодаря всего одному видео с популярным местным блогером можно продать шоколадных изделий на несколько сотен миллионов рублей.Раскусили российскую кондитерку не только китайцы. Десять лет растет внутреннее потребление — на один-три процента в год. Усиливается и конкуренция между предприятиями. На первый план выходит качество.Однако в России десертов покупают меньше, чем в других странах, — в среднем 25,2 килограмма на человека в год. В Великобритании — 27, в Германии — 34.Самое любимое лакомство россиян — плиточный шоколад. Его предпочитает каждый третий. На втором месте — торты, затем — выпечка и конфеты. Около 40 процентов населения тратят на сладости до тысячи рублей в месяц. Треть — до двух.Аналитики предупреждают: в 2022-м сладкоежкам придется раскошелиться. Кондитеры вынужденно повышают отпускные цены: растут затраты на логистику и упаковку. А также — на ингредиенты, которые с июля прошлого года подорожали на 43 процента. Например, маргарин с начала года — на 30.Ранее компания "Монделис" (бренды Alpen Gold, Milka и "Барни") предупредила о повышении цен с 1 июня на девять-пятнадцать процентов. Не останутся в стороне и бисквиты с печеньем — прибавят десять-двадцать процентов."Если найти альтернативу поставкам, расходы производителей все равно вырастут. Из Европы получать сырье в несколько раз дешевле, чем из Китая", — указывает Артем Деев.Однако с увеличением цен в рознице сократится спрос. Поэтому рост не превысит 20-25 процентов, предполагает Марк Гойхман.Инфляция ходит по мируУскоряющаяся инфляция — общемировая проблема, отмечает Гойхман. Причем она затронула даже развитые страны: в апреле в Великобритании составила девять процентов. В США — 8,3, в Германии — 7,4, во Франции приблизилась к пяти. Такого на Западе не видели с 1980-х. Особенно бьют по карманам цены на бензин и электричество.Причины все те же: глобальная экономика не восстановилась после "коронакризиса", сокращаются поставки.К слову, Запад сам приложил руку к разгону цен. Из-за сверхмягкой монетарной политики в последние годы инфляция в США и ЕС достигла максимумов за последние 40 лет.К тому же нарушена логистика — сказались локдауны в Китае и спецоперация на Украине. Подлили масло в огонь антироссийские санкции: котировки на нефть и газ поползли вверх. С начала года Brent прибавила более чем 50 процентов. В результате в Штатах резко подорожал бензин. Больше всего — в Калифорнии: 6,3 доллара за галлон.Американские монетарные власти пытаются обуздать инфляцию. В начале мая Федеральная резервная система США второй раз подряд повысила ключевую ставку. Причем сразу на 50 базисных пунктов, до 0,7-1 процента — впервые за последние 22 года. Обычно регулятор очень осторожен, за что его часто критикуют.Необходимо поднять ставку всего до трех процентов, чтобы сдержать цены, считают экономисты крупных североамериканских банков.Между тем 26 мая российский ЦБ снизил ключевую ставку до 11 процентов. Пойти на это позволили замедляющийся рост цен и укрепившийся рубль. Аналитики ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Недельная инфляция в конце мая держалась на нулевом уровне. Годовая замедлялась до 17,3 процентов.Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 10 июня.

https://ria.ru/20220526/stavka-1790866488.html

сша

индонезия

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2022

Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, марк гойхман, артем деев, федеральная служба государственной статистики (росстат), сша, индонезия, nestle s.a., teletrade