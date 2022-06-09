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Боевики удерживают сотни жителей Северодонецка на местном заводе "Азот" - РИА Новости, 09.06.2022
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Боевики удерживают сотни жителей Северодонецка на местном заводе "Азот"
Боевики удерживают сотни жителей Северодонецка на местном заводе "Азот" - РИА Новости, 09.06.2022
Боевики удерживают сотни жителей Северодонецка на местном заводе "Азот"
Боевики удерживают сотни жителей Северодонецка на местном заводе "Азот", они заминировали емкости с химикатами, заявил в четверг начальник Национального центра... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T21:37
2022-06-09T21:37
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Боевики удерживают сотни жителей Северодонецка на местном заводе "Азот", они заминировали емкости с химикатами, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации в Северодонецке Луганской Народной Республики на территории завода "Азот" боевики ВСУ насильно удерживают сотни жителей города и сотрудников предприятия в подземных сооружениях завода", - сказал он.По словам Мизинцева, националисты заминировали емкости с химически опасными веществами (азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра), которые они планируют взорвать при отступлении.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
21:37 09.06.2022
 
Боевики удерживают сотни жителей Северодонецка на местном заводе "Азот"

Минобороны: боевики удерживают сотни жителей Северодонецка на местном заводе "Азот"

© РИА НовостиДома в Северодонецке
Дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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Дома в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Боевики удерживают сотни жителей Северодонецка на местном заводе "Азот", они заминировали емкости с химикатами, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По имеющейся достоверной информации в Северодонецке Луганской Народной Республики на территории завода "Азот" боевики ВСУ насильно удерживают сотни жителей города и сотрудников предприятия в подземных сооружениях завода", - сказал он.
По словам Мизинцева, националисты заминировали емкости с химически опасными веществами (азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра), которые они планируют взорвать при отступлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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