https://ria.ru/20220609/severodonetsk-1794420182.html
Боевики удерживают сотни жителей Северодонецка на местном заводе "Азот"
Боевики удерживают сотни жителей Северодонецка на местном заводе "Азот" - РИА Новости, 09.06.2022
Боевики удерживают сотни жителей Северодонецка на местном заводе "Азот"
Боевики удерживают сотни жителей Северодонецка на местном заводе "Азот", они заминировали емкости с химикатами, заявил в четверг начальник Национального центра... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T21:37
2022-06-09T21:37
2022-06-09T21:37
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михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Боевики удерживают сотни жителей Северодонецка на местном заводе "Азот", они заминировали емкости с химикатами, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации в Северодонецке Луганской Народной Республики на территории завода "Азот" боевики ВСУ насильно удерживают сотни жителей города и сотрудников предприятия в подземных сооружениях завода", - сказал он.По словам Мизинцева, националисты заминировали емкости с химически опасными веществами (азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра), которые они планируют взорвать при отступлении.
https://ria.ru/20220609/kadyrov-1794388577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Боевики удерживают сотни жителей Северодонецка на местном заводе "Азот"
Минобороны: боевики удерживают сотни жителей Северодонецка на местном заводе "Азот"