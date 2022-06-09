https://ria.ru/20220609/severodonetsk-1794420182.html

Боевики удерживают сотни жителей Северодонецка на местном заводе "Азот"

Боевики удерживают сотни жителей Северодонецка на местном заводе "Азот" - РИА Новости, 09.06.2022

Боевики удерживают сотни жителей Северодонецка на местном заводе "Азот"

Боевики удерживают сотни жителей Северодонецка на местном заводе "Азот", они заминировали емкости с химикатами, заявил в четверг начальник Национального центра... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T21:37

2022-06-09T21:37

2022-06-09T21:37

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михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Боевики удерживают сотни жителей Северодонецка на местном заводе "Азот", они заминировали емкости с химикатами, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации в Северодонецке Луганской Народной Республики на территории завода "Азот" боевики ВСУ насильно удерживают сотни жителей города и сотрудников предприятия в подземных сооружениях завода", - сказал он.По словам Мизинцева, националисты заминировали емкости с химически опасными веществами (азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра), которые они планируют взорвать при отступлении.

https://ria.ru/20220609/kadyrov-1794388577.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф