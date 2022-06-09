11:13 09.06.2022 (обновлено: 11:56 09.06.2022)
Обслуживание валютных счетов в "Тинькофф банке" станет платным
"Тинькофф банк" с 23 июня введет ежемесячную комиссию в один процент для валютных счетов
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд банка Tinkoff на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд банка Tinkoff на Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. С 23 июня "Тинькофф банк" введет комиссию за обслуживание валютных счетов: при балансе cвыше 1000 условных единиц она составит один процент в месяц, отмечается в Telegram-канале компании.
"С 23 июня вводим плату за обслуживание счетов в иностранной валюте. Кого это касается: владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках",— указывается в сообщении.
Комиссия будет списываться ежедневно. При этом до 30 июня банк отменит комиссию за SWIFT-переводы.
В кредитной организации отметили, что такой шаг вызван ненадежностью иностранных партнеров по работе с валютой для России, поэтому банк хочет сократить валютную позицию.
Помимо этого, с 23 июня открыть накопительный счет в банке можно будет только в российских рублях. Уже существующие счета в европейской и американской валюте закроют, а хранящиеся на них суммы переведут на счета клиентов.