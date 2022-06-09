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Обслуживание валютных счетов в "Тинькофф банке" станет платным - РИА Новости, 09.06.2022
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Обслуживание валютных счетов в "Тинькофф банке" станет платным
Обслуживание валютных счетов в "Тинькофф банке" станет платным - РИА Новости, 09.06.2022
Обслуживание валютных счетов в "Тинькофф банке" станет платным
С 23 июня "Тинькофф банк" введет комиссию за обслуживание валютных счетов: при балансе cвыше 1000 условных единиц она составит один процент в месяц, отмечается... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:13
2022-06-09T11:56
тинькофф. кредитные системы
экономика
россия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. С 23 июня "Тинькофф банк" введет комиссию за обслуживание валютных счетов: при балансе cвыше 1000 условных единиц она составит один процент в месяц, отмечается в Telegram-канале компании."С 23 июня вводим плату за обслуживание счетов в иностранной валюте. Кого это касается: владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках",— указывается в сообщении.Комиссия будет списываться ежедневно. При этом до 30 июня банк отменит комиссию за SWIFT-переводы.В кредитной организации отметили, что такой шаг вызван ненадежностью иностранных партнеров по работе с валютой для России, поэтому банк хочет сократить валютную позицию.Помимо этого, с 23 июня открыть накопительный счет в банке можно будет только в российских рублях. Уже существующие счета в европейской и американской валюте закроют, а хранящиеся на них суммы переведут на счета клиентов.
https://ria.ru/20220523/tinkoff-1790077540.html
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тинькофф. кредитные системы, экономика, россия
11:13 09.06.2022 (обновлено: 11:56 09.06.2022)
 
Обслуживание валютных счетов в "Тинькофф банке" станет платным

"Тинькофф банк" с 23 июня введет ежемесячную комиссию в один процент для валютных счетов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд банка Tinkoff на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд банка Tinkoff на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд банка Tinkoff на Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. С 23 июня "Тинькофф банк" введет комиссию за обслуживание валютных счетов: при балансе cвыше 1000 условных единиц она составит один процент в месяц, отмечается в Telegram-канале компании.
"С 23 июня вводим плату за обслуживание счетов в иностранной валюте. Кого это касается: владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках",— указывается в сообщении.
Комиссия будет списываться ежедневно. При этом до 30 июня банк отменит комиссию за SWIFT-переводы.
В кредитной организации отметили, что такой шаг вызван ненадежностью иностранных партнеров по работе с валютой для России, поэтому банк хочет сократить валютную позицию.
Помимо этого, с 23 июня открыть накопительный счет в банке можно будет только в российских рублях. Уже существующие счета в европейской и американской валюте закроют, а хранящиеся на них суммы переведут на счета клиентов.
Стенд банка Tinkoff - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 08:58
"Тинькофф" запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay
 
Тинькофф. Кредитные СистемыЭкономикаРоссия
 
 
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