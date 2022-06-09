https://ria.ru/20220609/scheta-1794185615.html

Обслуживание валютных счетов в "Тинькофф банке" станет платным

Обслуживание валютных счетов в "Тинькофф банке" станет платным - РИА Новости, 09.06.2022

Обслуживание валютных счетов в "Тинькофф банке" станет платным

С 23 июня "Тинькофф банк" введет комиссию за обслуживание валютных счетов: при балансе cвыше 1000 условных единиц она составит один процент в месяц, отмечается... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:13

2022-06-09T11:13

2022-06-09T11:56

тинькофф. кредитные системы

экономика

россия

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. С 23 июня "Тинькофф банк" введет комиссию за обслуживание валютных счетов: при балансе cвыше 1000 условных единиц она составит один процент в месяц, отмечается в Telegram-канале компании."С 23 июня вводим плату за обслуживание счетов в иностранной валюте. Кого это касается: владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках",— указывается в сообщении.Комиссия будет списываться ежедневно. При этом до 30 июня банк отменит комиссию за SWIFT-переводы.В кредитной организации отметили, что такой шаг вызван ненадежностью иностранных партнеров по работе с валютой для России, поэтому банк хочет сократить валютную позицию.Помимо этого, с 23 июня открыть накопительный счет в банке можно будет только в российских рублях. Уже существующие счета в европейской и американской валюте закроют, а хранящиеся на них суммы переведут на счета клиентов.

https://ria.ru/20220523/tinkoff-1790077540.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тинькофф. кредитные системы, экономика, россия