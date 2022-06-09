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Российские саперы обезвредили 1903 взрывоопасных предмета в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/sapery-1794428280.html
Российские саперы обезвредили 1903 взрывоопасных предмета в ДНР и ЛНР
Российские саперы обезвредили 1903 взрывоопасных предмета в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 09.06.2022
Российские саперы обезвредили 1903 взрывоопасных предмета в ДНР и ЛНР
Более 1,9 тысячи взрывоопасных предметов за сутки обезвредили российские саперы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, сообщил в четверг руководитель... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T22:37
2022-06-09T22:37
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая народная республика
донбасс
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 1,9 тысячи взрывоопасных предметов за сутки обезвредили российские саперы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, сообщил в четверг руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 2941,79 гектара (в том числе за сутки – 42,52 гектара); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 16 990 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 1903", - сообщил он.
https://ria.ru/20220609/razminirovanie-1794195046.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, донбасс
22:37 09.06.2022
 
Российские саперы обезвредили 1903 взрывоопасных предмета в ДНР и ЛНР

Минобороны: российские саперы за сутки обезвредили 1903 взрывоопасных предмета в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Андрей КоцСаперы Международного противоминного центра ВС России
Саперы Международного противоминного центра ВС России - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Саперы Международного противоминного центра ВС России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 1,9 тысячи взрывоопасных предметов за сутки обезвредили российские саперы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, сообщил в четверг руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 2941,79 гектара (в том числе за сутки – 42,52 гектара); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 16 990 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 1903", - сообщил он.
Минобороны РФ о разминировании нацпарка Святые горы и районов возле Святогорска
Вчера, 11:38Специальная военная операция на Украине
Российские саперы начали разминирование парка "Святые горы" в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Донецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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