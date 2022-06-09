https://ria.ru/20220609/sapery-1794428280.html

Российские саперы обезвредили 1903 взрывоопасных предмета в ДНР и ЛНР

Российские саперы обезвредили 1903 взрывоопасных предмета в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 09.06.2022

Российские саперы обезвредили 1903 взрывоопасных предмета в ДНР и ЛНР

Более 1,9 тысячи взрывоопасных предметов за сутки обезвредили российские саперы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, сообщил в четверг руководитель... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T22:37

2022-06-09T22:37

2022-06-09T22:37

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донецкая народная республика

донбасс

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 1,9 тысячи взрывоопасных предметов за сутки обезвредили российские саперы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, сообщил в четверг руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 2941,79 гектара (в том числе за сутки – 42,52 гектара); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 16 990 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 1903", - сообщил он.

https://ria.ru/20220609/razminirovanie-1794195046.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, донбасс