https://ria.ru/20220609/sanktsii-1794436394.html

В США не видели попыток Китая помочь России обойти санкции

В США не видели попыток Китая помочь России обойти санкции - РИА Новости, 09.06.2022

В США не видели попыток Китая помочь России обойти санкции

США "были бы разочарованы" возможными попытками со стороны Китая помочь России обойти введенные против нее санкции в связи с событиями на Украине, однако до сих РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T23:59

2022-06-09T23:59

2022-06-09T23:59

сша

китай

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

украина

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. США "были бы разочарованы" возможными попытками со стороны Китая помочь России обойти введенные против нее санкции в связи с событиями на Украине, однако до сих пор таких усилий замечено не было, заявила в четверг глава американского минфина Джанет Йеллен.Она добавила, что на сегодняшний день США пока не увидели "существенных свидетельств", которые позволили бы говорить о такой поддержке.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Как заявили накануне в МИД РФ, новые санкции ЕС отразятся на российской экономике, но страна научилась адаптироваться к таким ситуациям, найдет выход.А по словам вице-премьера РФ Алексея Оверчука, экономическая война против России пошла не по плану тех, кто ее развязал.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

https://ria.ru/20220607/neft-1793818502.html

сша

китай

россия

украина

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сша, китай, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, украина