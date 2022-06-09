В США не видели попыток Китая помочь России обойти санкции
Глава Минфина США Йеллен: Вашингтон не видел попыток Китая помочь России обойти санкции
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. США "были бы разочарованы" возможными попытками со стороны Китая помочь России обойти введенные против нее санкции в связи с событиями на Украине, однако до сих пор таких усилий замечено не было, заявила в четверг глава американского минфина Джанет Йеллен.
Она добавила, что на сегодняшний день США пока не увидели "существенных свидетельств", которые позволили бы говорить о такой поддержке.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Как заявили накануне в МИД РФ, новые санкции ЕС отразятся на российской экономике, но страна научилась адаптироваться к таким ситуациям, найдет выход.
А по словам вице-премьера РФ Алексея Оверчука, экономическая война против России пошла не по плану тех, кто ее развязал.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.