19:52 09.06.2022 (обновлено: 19:54 09.06.2022)
Зеленский лишил себя возможности для встречи с Путиным, заявил эксперт
Эксперт Суздальцев: введением санкций против Путина Зеленский лишился шансов на переговоры
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Владимир Зеленский, введя санкции в отношении российского лидера Владимира Путина, лишил себя возможности для встречи и переговоров с ним, заявил РИА Новости российский политолог, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
Ранее Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении Путина.
"Это говорит о том, что иностранные кураторы Киева поняли, что встречи (Путина и Зеленского - ред.) все-таки не будет. Когда все руководство находится под санкциями, какие могут быть переговоры? Они сами себе объявили невозможность для какого-то диалога", - сказал Суздальцев.
Он добавил, что решение о санкциях во многом ставит Зеленского в заложники ситуации и приводит к тому, чтобы никаких переговоров быть не могло.
"Демонстрация того, что все, никаких разговоров, будем воевать до последнего украинца", - подчеркнул эксперт, добавив, что санкциями Зеленский также продемонстрировал Западу свою абсолютную лояльность, хотя также понятно и то, что Запад это все "согласовал".
24 апреля, 08:00Санкции начали пожирать своих создателей