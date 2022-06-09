https://ria.ru/20220609/sanktsii-1794396026.html

Зеленский лишил себя возможности для встречи с Путиным, заявил эксперт

Зеленский лишил себя возможности для встречи с Путиным, заявил эксперт - РИА Новости, 09.06.2022

Зеленский лишил себя возможности для встречи с Путиным, заявил эксперт

Владимир Зеленский, введя санкции в отношении российского лидера Владимира Путина, лишил себя возможности для встречи и переговоров с ним, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T19:52

2022-06-09T19:52

2022-06-09T19:54

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санкции в отношении россии

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Владимир Зеленский, введя санкции в отношении российского лидера Владимира Путина, лишил себя возможности для встречи и переговоров с ним, заявил РИА Новости российский политолог, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.Ранее Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении Путина."Это говорит о том, что иностранные кураторы Киева поняли, что встречи (Путина и Зеленского - ред.) все-таки не будет. Когда все руководство находится под санкциями, какие могут быть переговоры? Они сами себе объявили невозможность для какого-то диалога", - сказал Суздальцев.Он добавил, что решение о санкциях во многом ставит Зеленского в заложники ситуации и приводит к тому, чтобы никаких переговоров быть не могло."Демонстрация того, что все, никаких разговоров, будем воевать до последнего украинца", - подчеркнул эксперт, добавив, что санкциями Зеленский также продемонстрировал Западу свою абсолютную лояльность, хотя также понятно и то, что Запад это все "согласовал".

https://ria.ru/20220609/vuzy-1794385711.html

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цены на нефть, украина, киев, санкции в отношении россии, владимир путин, владимир зеленский