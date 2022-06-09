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Кравцов назвал санкции Украины против себя жестом отчаяния - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/sanktsii-1794372655.html
Кравцов назвал санкции Украины против себя жестом отчаяния
Кравцов назвал санкции Украины против себя жестом отчаяния - РИА Новости, 09.06.2022
Кравцов назвал санкции Украины против себя жестом отчаяния
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал "жестом отчаяния" включение в санкционный список со стороны Киева, а также заявил, что подобное решение не сможет... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:40
2022-06-09T18:40
специальная военная операция на украине
сергей кравцов
владимир зеленский
россия
украина
в мире
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал "жестом отчаяния" включение в санкционный список со стороны Киева, а также заявил, что подобное решение не сможет воспрепятствовать интеграции Донбасса и освобожденных территорий в единое образовательное пространство с Россией."Сегодняшнее решение Киевского режима говорит о его недееспособности и неспособности контролировать ситуацию. Это жест отчаяния, который все равно не сможет воспрепятствовать интеграции Донбасса и освобожденных территорий в единое образовательное пространство с Россией", - сказал Кравцов.В четверг Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против правительства России, в числе которых министр просвещения Сергей Кравцов.
https://ria.ru/20220602/zelenskiy-1792727367.html
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сергей кравцов, владимир зеленский, россия, украина, в мире, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
18:40 09.06.2022
 
Кравцов назвал санкции Украины против себя жестом отчаяния

Министр просвещения Кравцов назвал санкции Украины против себя жестом отчаяния

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал "жестом отчаяния" включение в санкционный список со стороны Киева, а также заявил, что подобное решение не сможет воспрепятствовать интеграции Донбасса и освобожденных территорий в единое образовательное пространство с Россией.
"Сегодняшнее решение Киевского режима говорит о его недееспособности и неспособности контролировать ситуацию. Это жест отчаяния, который все равно не сможет воспрепятствовать интеграции Донбасса и освобожденных территорий в единое образовательное пространство с Россией", - сказал Кравцов.
В четверг Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против правительства России, в числе которых министр просвещения Сергей Кравцов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 19:09
Зеленского возмутил срок обсуждения шестого пакета санкций против России
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей КравцовВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ миреСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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