https://ria.ru/20220609/sanktsii-1794372655.html
Кравцов назвал санкции Украины против себя жестом отчаяния
Кравцов назвал санкции Украины против себя жестом отчаяния - РИА Новости, 09.06.2022
Кравцов назвал санкции Украины против себя жестом отчаяния
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал "жестом отчаяния" включение в санкционный список со стороны Киева, а также заявил, что подобное решение не сможет... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:40
2022-06-09T18:40
2022-06-09T18:40
специальная военная операция на украине
сергей кравцов
владимир зеленский
россия
украина
в мире
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал "жестом отчаяния" включение в санкционный список со стороны Киева, а также заявил, что подобное решение не сможет воспрепятствовать интеграции Донбасса и освобожденных территорий в единое образовательное пространство с Россией."Сегодняшнее решение Киевского режима говорит о его недееспособности и неспособности контролировать ситуацию. Это жест отчаяния, который все равно не сможет воспрепятствовать интеграции Донбасса и освобожденных территорий в единое образовательное пространство с Россией", - сказал Кравцов.В четверг Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против правительства России, в числе которых министр просвещения Сергей Кравцов.
https://ria.ru/20220602/zelenskiy-1792727367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кравцов, владимир зеленский, россия, украина, в мире, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
Кравцов назвал санкции Украины против себя жестом отчаяния
Министр просвещения Кравцов назвал санкции Украины против себя жестом отчаяния