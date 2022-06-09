https://ria.ru/20220609/sanktsii-1794372655.html

Кравцов назвал санкции Украины против себя жестом отчаяния

Кравцов назвал санкции Украины против себя жестом отчаяния - РИА Новости, 09.06.2022

Кравцов назвал санкции Украины против себя жестом отчаяния

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал "жестом отчаяния" включение в санкционный список со стороны Киева, а также заявил, что подобное решение не сможет... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:40

2022-06-09T18:40

2022-06-09T18:40

специальная военная операция на украине

сергей кравцов

владимир зеленский

россия

украина

в мире

санкции в отношении россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал "жестом отчаяния" включение в санкционный список со стороны Киева, а также заявил, что подобное решение не сможет воспрепятствовать интеграции Донбасса и освобожденных территорий в единое образовательное пространство с Россией."Сегодняшнее решение Киевского режима говорит о его недееспособности и неспособности контролировать ситуацию. Это жест отчаяния, который все равно не сможет воспрепятствовать интеграции Донбасса и освобожденных территорий в единое образовательное пространство с Россией", - сказал Кравцов.В четверг Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против правительства России, в числе которых министр просвещения Сергей Кравцов.

https://ria.ru/20220602/zelenskiy-1792727367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей кравцов, владимир зеленский, россия, украина, в мире, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр