https://ria.ru/20220609/sanktsii-1794319115.html
В Совфеде призвали к активизации сотрудничества с Африкой из-за санкций
В Совфеде призвали к активизации сотрудничества с Африкой из-за санкций - РИА Новости, 09.06.2022
В Совфеде призвали к активизации сотрудничества с Африкой из-за санкций
России на фоне антироссийских санкций необходимо в кратчайшие сроки активизировать экономическое сотрудничество со странами Африки и наладить импорт, в том... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:13
2022-06-09T16:13
2022-06-09T16:13
африка
совет федерации рф
экономика
африканский союз
россия
санкции
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. России на фоне антироссийских санкций необходимо в кратчайшие сроки активизировать экономическое сотрудничество со странами Африки и наладить импорт, в том числе редкоземельных металлов, заявил РИА Новости сенатор, глава координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки Игорь Морозов.Парламентарий подчеркнул, что нынешний товарооборот России с африканскими государствами в 18 миллиардов долларов не соответствует тому потенциалу, который есть у России по технологиям и по природным ресурсам у Африки, в которых наша страна нуждаемся. В первую очередь, по его словам, речь идет о литии, тантале, драгоценных и редкоземельных металлах, от которых российская экономика и промышленность сильно зависит.При том Морозов отметил, что за последние годы Россия не предприняла практически никаких шагов, чтобы создать систему платежей с Африканским континентом. Сейчас же приостановлена даже та "незначительная работа", которая до этого шла, чтобы наметить новые варианты логистики и создать системы международных платежей со странами Африки и валютного регулирования."Мы в Совете Федерации обсуждали еще три года назад возможность получения концессии на редкоземельные металлы, на все природные ресурсы - то, что нам предлагали и предлагают африканцы. И если бы еще тогда включились в эту работу, то мы уже сейчас имели бы систему платежей, которая бы нас вывела и на бартерную торговлю, то есть обмен редкоземельных металлов на наши машины, технологии, в том числе IT. Это была бы оплата в рублях или в национальной валюте", - заявил сенатор.По его словам, такую систему можно создать в течение года. "Этим необходимо заниматься, Россия в этом чрезвычайно нуждается, особенно в нынешней ситуации", - отметил Морозов.При этом он напомнил, что в Африке начала развиваться континентальная зона свободной торговли, стали появляться новые правила для игроков, которые включают, помимо свободного экономического пространства, правила для сертификации и стандартизации."Эти правила очень благоприятны для инвесторов, которые там будут локализовываться. А "Повестка дня до 2063 года" Африканского союза как раз направлена на локализацию иностранных производств на территории Африки. И вот в этом мы не должны опоздать", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20220603/putin-1792895698.html
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африка, совет федерации рф, экономика, африканский союз, россия, санкции
В Совфеде призвали к активизации сотрудничества с Африкой из-за санкций
Сенатор Морозов призвал усилить сотрудничество с Африкой из-за антироссийских санкций
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. России на фоне антироссийских санкций необходимо в кратчайшие сроки активизировать экономическое сотрудничество со странами Африки и наладить импорт, в том числе редкоземельных металлов, заявил РИА Новости сенатор, глава координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки Игорь Морозов.
"Это стало особенно актуально после введения против России
Западом санкций. Но мы уже несколько лет как опоздали с началом работы в Африке
, поэтому эти шаги - номер один, что сейчас Россия должна сделать", - сказал он.
Парламентарий подчеркнул, что нынешний товарооборот России с африканскими государствами в 18 миллиардов долларов не соответствует тому потенциалу, который есть у России по технологиям и по природным ресурсам у Африки, в которых наша страна нуждаемся. В первую очередь, по его словам, речь идет о литии, тантале, драгоценных и редкоземельных металлах, от которых российская экономика и промышленность сильно зависит.
При том Морозов отметил, что за последние годы Россия не предприняла практически никаких шагов, чтобы создать систему платежей с Африканским континентом. Сейчас же приостановлена даже та "незначительная работа", которая до этого шла, чтобы наметить новые варианты логистики и создать системы международных платежей со странами Африки и валютного регулирования.
"Мы в Совете Федерации
обсуждали еще три года назад возможность получения концессии на редкоземельные металлы, на все природные ресурсы - то, что нам предлагали и предлагают африканцы. И если бы еще тогда включились в эту работу, то мы уже сейчас имели бы систему платежей, которая бы нас вывела и на бартерную торговлю, то есть обмен редкоземельных металлов на наши машины, технологии, в том числе IT. Это была бы оплата в рублях или в национальной валюте", - заявил сенатор.
По его словам, такую систему можно создать в течение года. "Этим необходимо заниматься, Россия в этом чрезвычайно нуждается, особенно в нынешней ситуации", - отметил Морозов.
При этом он напомнил, что в Африке начала развиваться континентальная зона свободной торговли, стали появляться новые правила для игроков, которые включают, помимо свободного экономического пространства, правила для сертификации и стандартизации.
"Эти правила очень благоприятны для инвесторов, которые там будут локализовываться. А "Повестка дня до 2063 года" Африканского союза
как раз направлена на локализацию иностранных производств на территории Африки. И вот в этом мы не должны опоздать", - заключил сенатор.