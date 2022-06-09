https://ria.ru/20220609/sanktsii-1794319115.html

В Совфеде призвали к активизации сотрудничества с Африкой из-за санкций

В Совфеде призвали к активизации сотрудничества с Африкой из-за санкций - РИА Новости, 09.06.2022

В Совфеде призвали к активизации сотрудничества с Африкой из-за санкций

России на фоне антироссийских санкций необходимо в кратчайшие сроки активизировать экономическое сотрудничество со странами Африки и наладить импорт, в том... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T16:13

2022-06-09T16:13

2022-06-09T16:13

африка

совет федерации рф

экономика

африканский союз

россия

санкции

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. России на фоне антироссийских санкций необходимо в кратчайшие сроки активизировать экономическое сотрудничество со странами Африки и наладить импорт, в том числе редкоземельных металлов, заявил РИА Новости сенатор, глава координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки Игорь Морозов.Парламентарий подчеркнул, что нынешний товарооборот России с африканскими государствами в 18 миллиардов долларов не соответствует тому потенциалу, который есть у России по технологиям и по природным ресурсам у Африки, в которых наша страна нуждаемся. В первую очередь, по его словам, речь идет о литии, тантале, драгоценных и редкоземельных металлах, от которых российская экономика и промышленность сильно зависит.При том Морозов отметил, что за последние годы Россия не предприняла практически никаких шагов, чтобы создать систему платежей с Африканским континентом. Сейчас же приостановлена даже та "незначительная работа", которая до этого шла, чтобы наметить новые варианты логистики и создать системы международных платежей со странами Африки и валютного регулирования."Мы в Совете Федерации обсуждали еще три года назад возможность получения концессии на редкоземельные металлы, на все природные ресурсы - то, что нам предлагали и предлагают африканцы. И если бы еще тогда включились в эту работу, то мы уже сейчас имели бы систему платежей, которая бы нас вывела и на бартерную торговлю, то есть обмен редкоземельных металлов на наши машины, технологии, в том числе IT. Это была бы оплата в рублях или в национальной валюте", - заявил сенатор.По его словам, такую систему можно создать в течение года. "Этим необходимо заниматься, Россия в этом чрезвычайно нуждается, особенно в нынешней ситуации", - отметил Морозов.При этом он напомнил, что в Африке начала развиваться континентальная зона свободной торговли, стали появляться новые правила для игроков, которые включают, помимо свободного экономического пространства, правила для сертификации и стандартизации."Эти правила очень благоприятны для инвесторов, которые там будут локализовываться. А "Повестка дня до 2063 года" Африканского союза как раз направлена на локализацию иностранных производств на территории Африки. И вот в этом мы не должны опоздать", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20220603/putin-1792895698.html

https://ria.ru/20220526/afrika-1790841267.html

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африка, совет федерации рф, экономика, африканский союз, россия, санкции