https://ria.ru/20220609/samolety-1794197028.html
ВС России уничтожили почти двести самолетов ВСУ за время спецоперации
ВС России уничтожили почти двести самолетов ВСУ за время спецоперации - РИА Новости, 09.06.2022
ВС России уничтожили почти двести самолетов ВСУ за время спецоперации
Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили почти 200 самолётов, сообщил в четверг на брифинге официальный... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:45
2022-06-09T11:45
2022-06-09T11:45
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили почти 200 самолётов, сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 193 самолета, 130 вертолетов, 1163 беспилотных летательных аппаратов, 336 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены почти 3,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 493 установки реактивных систем залпового огня, 1834 орудия полевой артиллерии и миномета, более 3,5 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, украина
ВС России уничтожили почти двести самолетов ВСУ за время спецоперации
Минобороны: ВС России уничтожили 193 украинских самолета за время спецоперации
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили почти 200 самолётов, сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 193 самолета, 130 вертолетов, 1163 беспилотных летательных аппаратов, 336 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены почти 3,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 493 установки реактивных систем залпового огня, 1834 орудия полевой артиллерии и миномета, более 3,5 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.