https://ria.ru/20220609/samolety-1794197028.html

ВС России уничтожили почти двести самолетов ВСУ за время спецоперации

ВС России уничтожили почти двести самолетов ВСУ за время спецоперации - РИА Новости, 09.06.2022

ВС России уничтожили почти двести самолетов ВСУ за время спецоперации

Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили почти 200 самолётов, сообщил в четверг на брифинге официальный... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:45

2022-06-09T11:45

2022-06-09T11:45

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили почти 200 самолётов, сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 193 самолета, 130 вертолетов, 1163 беспилотных летательных аппаратов, 336 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены почти 3,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 493 установки реактивных систем залпового огня, 1834 орудия полевой артиллерии и миномета, более 3,5 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, украина