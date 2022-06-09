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Самолет Москва — Калининград вынужденно сел в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 09.06.2022
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Туризм
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Самолет Москва — Калининград вынужденно сел в Санкт-Петербурге
Самолет Москва — Калининград вынужденно сел в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 09.06.2022
Самолет Москва — Калининград вынужденно сел в Санкт-Петербурге
Самолет лоукостера "Победа", следовавший из Москвы в Калининград, совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге из-за ухудшения самочувствия пассажира,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:14
2022-06-09T16:22
происшествия
москва
калининград
санкт-петербург
победа (авиакомпания)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Самолет лоукостера "Победа", следовавший из Москвы в Калининград, совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге из-за ухудшения самочувствия пассажира, сообщила представитель компании."При выполнении рейса DP265 из Москвы в Калининград командир принял решение о вынужденной посадке в Санкт-Петербурге для спасения жизни клиента в связи с резким ухудшении его состояния здоровья", - сказала представитель компании.Подробности инцидента она не уточнила.
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происшествия, москва, калининград, санкт-петербург, победа (авиакомпания), новости - туризм
16:14 09.06.2022 (обновлено: 16:22 09.06.2022)
 
Самолет Москва — Калининград вынужденно сел в Санкт-Петербурге

Самолет Москва — Калининград сел в Санкт-Петербурге из-за пассажира, которому стало плохо

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Самолет лоукостера "Победа", следовавший из Москвы в Калининград, совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге из-за ухудшения самочувствия пассажира, сообщила представитель компании.
"При выполнении рейса DP265 из Москвы в Калининград командир принял решение о вынужденной посадке в Санкт-Петербурге для спасения жизни клиента в связи с резким ухудшении его состояния здоровья", - сказала представитель компании.
Подробности инцидента она не уточнила.
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ТуризмПроисшествияМоскваКалининградСанкт-ПетербургПобеда (авиакомпания)Новости - Туризм
 
 
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