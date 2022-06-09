https://ria.ru/20220609/samolet-1794320068.html
Самолет Москва — Калининград вынужденно сел в Санкт-Петербурге
Самолет Москва — Калининград вынужденно сел в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 09.06.2022
Самолет Москва — Калининград вынужденно сел в Санкт-Петербурге
Самолет лоукостера "Победа", следовавший из Москвы в Калининград, совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге из-за ухудшения самочувствия пассажира,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:14
2022-06-09T16:14
2022-06-09T16:22
происшествия
москва
калининград
санкт-петербург
победа (авиакомпания)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Самолет лоукостера "Победа", следовавший из Москвы в Калининград, совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге из-за ухудшения самочувствия пассажира, сообщила представитель компании."При выполнении рейса DP265 из Москвы в Калининград командир принял решение о вынужденной посадке в Санкт-Петербурге для спасения жизни клиента в связи с резким ухудшении его состояния здоровья", - сказала представитель компании.Подробности инцидента она не уточнила.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, калининград, санкт-петербург, победа (авиакомпания), новости - туризм
16:14 09.06.2022 (обновлено: 16:22 09.06.2022)
Самолет Москва — Калининград вынужденно сел в Санкт-Петербурге
Самолет Москва — Калининград сел в Санкт-Петербурге из-за пассажира, которому стало плохо