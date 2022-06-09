https://ria.ru/20220609/samolet-1794320068.html

Самолет Москва — Калининград вынужденно сел в Санкт-Петербурге

Самолет Москва — Калининград вынужденно сел в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 09.06.2022

Самолет Москва — Калининград вынужденно сел в Санкт-Петербурге

Самолет лоукостера "Победа", следовавший из Москвы в Калининград, совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге из-за ухудшения самочувствия пассажира,... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T16:14

2022-06-09T16:14

2022-06-09T16:22

происшествия

москва

калининград

санкт-петербург

победа (авиакомпания)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Самолет лоукостера "Победа", следовавший из Москвы в Калининград, совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге из-за ухудшения самочувствия пассажира, сообщила представитель компании."При выполнении рейса DP265 из Москвы в Калининград командир принял решение о вынужденной посадке в Санкт-Петербурге для спасения жизни клиента в связи с резким ухудшении его состояния здоровья", - сказала представитель компании.Подробности инцидента она не уточнила.

https://ria.ru/20220425/samolet-1785300351.html

москва

калининград

санкт-петербург

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, москва, калининград, санкт-петербург, победа (авиакомпания), новости - туризм