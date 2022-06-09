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Ректор РУДН сообщил, что санкции Киева не отразятся на его деятельности - РИА Новости, 09.06.2022
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Ректор РУДН сообщил, что санкции Киева не отразятся на его деятельности
Ректор РУДН сообщил, что санкции Киева не отразятся на его деятельности - РИА Новости, 09.06.2022
Ректор РУДН сообщил, что санкции Киева не отразятся на его деятельности
Введение Украиной санкций не отразится на деятельности главы самого международного университета, заявил РИА Новости ректор РУДН Олег Ястребов. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T20:51
2022-06-09T20:51
рудн
украина
владимир зеленский
олег ястребов
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Введение Украиной санкций не отразится на деятельности главы самого международного университета, заявил РИА Новости ректор РУДН Олег Ястребов.Владимир Зеленский в четверг подписал указ о санкциях против 236 российских вузов и 261 ректора, в числе которых Ястребов."Эти санкции никак не отразятся на моей работе как ректора самого международного университета. В РУДН учатся студенты из 160 стран, в том числе и с Украины. Ну, а то, что мне запретили получать украинские госнаграды, покупать земельные участки или арендовать государственное имущество Украины – все это не помешает университету развивать отношения с нашими партнерами в Азии, Африке, Латинской Америке, с арабскими странами", - сказал ректор.
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рудн, украина, владимир зеленский, олег ястребов, санкции в отношении россии
20:51 09.06.2022
 
Ректор РУДН сообщил, что санкции Киева не отразятся на его деятельности

Ректор РУДН Ястребов сообщил, что санкции Киева не отразятся на его деятельности

© Фото : РУДНЗдание РУДН
Здание РУДН - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Фото : РУДН
Здание РУДН. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Введение Украиной санкций не отразится на деятельности главы самого международного университета, заявил РИА Новости ректор РУДН Олег Ястребов.
Владимир Зеленский в четверг подписал указ о санкциях против 236 российских вузов и 261 ректора, в числе которых Ястребов.
"Эти санкции никак не отразятся на моей работе как ректора самого международного университета. В РУДН учатся студенты из 160 стран, в том числе и с Украины. Ну, а то, что мне запретили получать украинские госнаграды, покупать земельные участки или арендовать государственное имущество Украины – все это не помешает университету развивать отношения с нашими партнерами в Азии, Африке, Латинской Америке, с арабскими странами", - сказал ректор.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 18:41
Кулеба призвал ЕС незамедлительно ввести новые санкции против России
 
РУДНУкраинаВладимир ЗеленскийОлег ЯстребовСанкции в отношении России
 
 
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