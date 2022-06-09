https://ria.ru/20220609/rudn-1794411278.html

Ректор РУДН сообщил, что санкции Киева не отразятся на его деятельности

Ректор РУДН сообщил, что санкции Киева не отразятся на его деятельности - РИА Новости, 09.06.2022

Ректор РУДН сообщил, что санкции Киева не отразятся на его деятельности

Введение Украиной санкций не отразится на деятельности главы самого международного университета, заявил РИА Новости ректор РУДН Олег Ястребов. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T20:51

2022-06-09T20:51

2022-06-09T20:51

рудн

украина

владимир зеленский

олег ястребов

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Введение Украиной санкций не отразится на деятельности главы самого международного университета, заявил РИА Новости ректор РУДН Олег Ястребов.Владимир Зеленский в четверг подписал указ о санкциях против 236 российских вузов и 261 ректора, в числе которых Ястребов."Эти санкции никак не отразятся на моей работе как ректора самого международного университета. В РУДН учатся студенты из 160 стран, в том числе и с Украины. Ну, а то, что мне запретили получать украинские госнаграды, покупать земельные участки или арендовать государственное имущество Украины – все это не помешает университету развивать отношения с нашими партнерами в Азии, Африке, Латинской Америке, с арабскими странами", - сказал ректор.

https://ria.ru/20220608/sanktsii-1794086265.html

украина

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рудн, украина, владимир зеленский, олег ястребов, санкции в отношении россии