https://ria.ru/20220609/rudn-1794411278.html
Ректор РУДН сообщил, что санкции Киева не отразятся на его деятельности
Ректор РУДН сообщил, что санкции Киева не отразятся на его деятельности - РИА Новости, 09.06.2022
Ректор РУДН сообщил, что санкции Киева не отразятся на его деятельности
Введение Украиной санкций не отразится на деятельности главы самого международного университета, заявил РИА Новости ректор РУДН Олег Ястребов. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T20:51
2022-06-09T20:51
2022-06-09T20:51
рудн
украина
владимир зеленский
олег ястребов
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149241/01/1492410186_0:273:5235:3218_1920x0_80_0_0_4cf3bef8bf1a2894d5756194251068a8.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Введение Украиной санкций не отразится на деятельности главы самого международного университета, заявил РИА Новости ректор РУДН Олег Ястребов.Владимир Зеленский в четверг подписал указ о санкциях против 236 российских вузов и 261 ректора, в числе которых Ястребов."Эти санкции никак не отразятся на моей работе как ректора самого международного университета. В РУДН учатся студенты из 160 стран, в том числе и с Украины. Ну, а то, что мне запретили получать украинские госнаграды, покупать земельные участки или арендовать государственное имущество Украины – все это не помешает университету развивать отношения с нашими партнерами в Азии, Африке, Латинской Америке, с арабскими странами", - сказал ректор.
https://ria.ru/20220608/sanktsii-1794086265.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149241/01/1492410186_291:0:4944:3490_1920x0_80_0_0_1975c7b9e834e202c5e0fe77481acfbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рудн, украина, владимир зеленский, олег ястребов, санкции в отношении россии
Ректор РУДН сообщил, что санкции Киева не отразятся на его деятельности
Ректор РУДН Ястребов сообщил, что санкции Киева не отразятся на его деятельности