https://ria.ru/20220609/rudenko-1794234593.html

Биография Гульзады Руденко

Биография Гульзады Руденко - РИА Новости, 09.06.2022

Биография Гульзады Руденко

Генеральный директор государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан "Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:13

2022-06-09T13:13

2022-06-09T13:21

справки

республика татарстан (татарстан)

россия

кпсс

юнеско

набережные челны

культура

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794235985_0:40:1000:604_1920x0_80_0_0_f2c7ec626f43ab476f10e01e3bd0aa5d.jpg

Генеральный директор государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан "Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" Гульзада Ракиповна Руденко родилась 30 августа 1956 года в поселке Урняк Арского района Татарской АССР. В 1978 году окончила физико-математический факультет Елабужского государственного педагогического института (ныне в составе Казанского федерального университета). С 1978 по 1984 год – инструктор, третий секретарь, второй секретарь комсомольского районного комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи (РК ВЛКСМ) в Набережных Челнах.С 1984 по 1986 год – заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации, заведующая партийным кабинетом Комсомольского райкома КПСС.С 1986 по 1988 год – заведующая парткабинетом в поселке советских специалистов в центре "Загранэнергостроймонтаж" (Социалистическая Республика Вьетнам).С 1988 по 1991 год – инструктор идеологического отдела комсомольского райкома КПСС города Набережные Челны, заместитель секретаря парткома ПО "Камгэсэнергострой". С 1991 по 1999 год – директор городского культурного центра "Эврика". С 1999 по 2001 год – начальник территориального управления культуры и искусства города Набережные Челны.В 2002 году – генеральный директор ООО "Туристическая компания "Леон-тур". С ноября 2002 года – генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Под ее руководством Елабужский государственный музей-заповедник превратился в одно из ведущих музейных объединений России, стал крупнейшим научно-просветительным учреждением и культурно-туристическим центром Республики Татарстан. Гульзада Руденко – член президиума Союза музеев России, член президиума Ассоциации музеев Республики Татарстан, советник мэра города Елабуга по туризму и охране культурного наследия, депутат совета Елабужского муниципального района. Гульзада Руденко – Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2008), Заслуженный работник культуры Республики Татарстан (1998), лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры (2009). 9 июня 2022 года Гульзаде Руденко присуждена государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 2021 года "за вклад в изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия России". Отмечена профессиональными, региональными и ведомственными наградами. Почетный профессор Института культуры мира (ЮНЕСКО) (2020).Материал подготовлен на основе информации открытых источников

республика татарстан (татарстан)

россия

набережные челны

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, республика татарстан (татарстан), россия, кпсс, юнеско, набережные челны, культура, новости культуры