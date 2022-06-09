https://ria.ru/20220609/rudenko-1794234593.html
Биография Гульзады Руденко
Биография Гульзады Руденко - РИА Новости, 09.06.2022
Биография Гульзады Руденко
Генеральный директор государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан "Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:13
2022-06-09T13:13
2022-06-09T13:21
справки
республика татарстан (татарстан)
россия
кпсс
юнеско
набережные челны
культура
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794235985_0:40:1000:604_1920x0_80_0_0_f2c7ec626f43ab476f10e01e3bd0aa5d.jpg
Генеральный директор государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан "Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" Гульзада Ракиповна Руденко родилась 30 августа 1956 года в поселке Урняк Арского района Татарской АССР. В 1978 году окончила физико-математический факультет Елабужского государственного педагогического института (ныне в составе Казанского федерального университета). С 1978 по 1984 год – инструктор, третий секретарь, второй секретарь комсомольского районного комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи (РК ВЛКСМ) в Набережных Челнах.С 1984 по 1986 год – заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации, заведующая партийным кабинетом Комсомольского райкома КПСС.С 1986 по 1988 год – заведующая парткабинетом в поселке советских специалистов в центре "Загранэнергостроймонтаж" (Социалистическая Республика Вьетнам).С 1988 по 1991 год – инструктор идеологического отдела комсомольского райкома КПСС города Набережные Челны, заместитель секретаря парткома ПО "Камгэсэнергострой". С 1991 по 1999 год – директор городского культурного центра "Эврика". С 1999 по 2001 год – начальник территориального управления культуры и искусства города Набережные Челны.В 2002 году – генеральный директор ООО "Туристическая компания "Леон-тур". С ноября 2002 года – генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Под ее руководством Елабужский государственный музей-заповедник превратился в одно из ведущих музейных объединений России, стал крупнейшим научно-просветительным учреждением и культурно-туристическим центром Республики Татарстан. Гульзада Руденко – член президиума Союза музеев России, член президиума Ассоциации музеев Республики Татарстан, советник мэра города Елабуга по туризму и охране культурного наследия, депутат совета Елабужского муниципального района. Гульзада Руденко – Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2008), Заслуженный работник культуры Республики Татарстан (1998), лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры (2009). 9 июня 2022 года Гульзаде Руденко присуждена государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 2021 года "за вклад в изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия России". Отмечена профессиональными, региональными и ведомственными наградами. Почетный профессор Института культуры мира (ЮНЕСКО) (2020).Материал подготовлен на основе информации открытых источников
республика татарстан (татарстан)
россия
набережные челны
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794235985_117:0:1000:662_1920x0_80_0_0_6172bef34bad251b668b66e3b13fa809.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, республика татарстан (татарстан), россия, кпсс, юнеско, набережные челны, культура, новости культуры
Генеральный директор государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан "Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" Гульзада Ракиповна Руденко родилась
30 августа 1956 года в поселке Урняк Арского района Татарской АССР.
В 1978 году окончила
физико-математический факультет Елабужского государственного педагогического института (ныне в составе Казанского федерального университета).
С 1978 по 1984 год – инструктор, третий секретарь, второй секретарь комсомольского районного комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи (РК ВЛКСМ) в Набережных Челнах.
С 1984 по 1986 год – заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации, заведующая партийным кабинетом Комсомольского райкома КПСС.
С 1986 по 1988 год – заведующая парткабинетом в поселке советских специалистов в центре "Загранэнергостроймонтаж" (Социалистическая Республика Вьетнам).
С 1988 по 1991 год – инструктор идеологического отдела комсомольского райкома КПСС города Набережные Челны, заместитель секретаря парткома ПО "Камгэсэнергострой".
С 1991 по 1999 год – директор городского культурного центра "Эврика".
С 1999 по 2001 год – начальник территориального управления культуры и искусства города Набережные Челны.
В 2002 году – генеральный директор ООО "Туристическая компания "Леон-тур".
С ноября 2002 года
– генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Под ее руководством Елабужский государственный музей-заповедник превратился в одно из ведущих музейных объединений России, стал крупнейшим научно-просветительным учреждением и культурно-туристическим центром Республики Татарстан.
Гульзада Руденко – член президиума Союза музеев России
, член президиума Ассоциации музеев Республики Татарстан, советник мэра города Елабуга
по туризму и охране культурного наследия, депутат
совета Елабужского муниципального района.
Гульзада Руденко – Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2008), Заслуженный работник культуры Республики Татарстан (1998), лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры (2009).
9 июня 2022 года
Гульзаде Руденко присуждена государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 2021 года "за вклад в изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия России".
Отмечена профессиональными, региональными и ведомственными наградами.
Почетный профессор Института культуры мира (ЮНЕСКО) (2020).
Материал подготовлен на основе информации открытых источников