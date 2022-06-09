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Евраев рассказал, как планируют преобразить Ростов Великий - РИА Новости, 09.06.2022
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Ярославская область
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Евраев рассказал, как планируют преобразить Ростов Великий
Евраев рассказал, как планируют преобразить Ростов Великий - РИА Новости, 09.06.2022
Евраев рассказал, как планируют преобразить Ростов Великий
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев рассказал полпреду президента в ЦФО Игорю Щеголеву, как преобразится Ростов Великий: будет восстановлен... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:25
2022-06-09T11:25
ярославская область
михаил евраев
ростов
россия
ярославская область
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
брикс
игорь щеголев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев рассказал полпреду президента в ЦФО Игорю Щеголеву, как преобразится Ростов Великий: будет восстановлен исторический центр, пройдет модернизация очистных сооружений, ремонт дорог, сообщает правительство региона.В Ростове состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по формированию культурно-исторического кластера "Ростов Великий" под председательством полпреда президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева. Участие в мероприятии принял врио губернатора Михаил Евраев.По данным правительства региона, финансирование проекта предполагается по трем направлениям: за счет средств банка БРИКС, инфраструктурного бюджетного кредита правительства РФ и частных инвестиций. В период с 2021 по 2024 год объем вложений в развитие Ростова составит более 5 миллиардов рублей. По словам Игоря Щеголева, в результате реализации проекта Ростов станет одним из самых значимых исторических и духовных центров России. Он подчеркнул: важно, чтобы город был современным и комфортным, но сохраняющим свое историческое лицо."Мы гордимся Ростовом. Хотим, чтобы город расцвел. Хотим восстановить исторический центр, провести все работы, связанные с очистными сооружениями, чтобы здесь была чистая вода. Мы планируем решить вопрос с полигонами, с дорогами. Эти вопросы очень волнуют людей", - цитирует пресс-служба областного правительства врио губернатора Михаила Евраева. Он подчеркнул, что по многим направлениям уже приняты решения, готова проектно-сметная документация и начинаются работы."Нам важно, чтобы за несколько лет мы смогли решить все проблемы города. И не только для туристов, но в первую очередь для жителей Ростова", - резюмировал Евраев.В рамках создания кластера, уточняет правительство области, планируются оборудование архитектурно-художественной подсветки 56 зданий ансамбля Ростовского кремля, благоустройство более 4 километров набережной озера Неро, включая капитальный ремонт канализационных сетей, организация пешеходного туристического маршрута "Голландская крепость в древнерусском городе", благоустройство общественных пространств и парковых зон, реставрация здания городского театра. Михаил Евраев сообщил, что есть договоренности с руководством ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова об открытии филиала в Ростове с условием сохранения труппы и местной самобытности.Сообщается, что также глава региона попросил поддержать поданную правительством Ярославской области заявку в Минстрой России на финансирование в объеме 3,65 миллиарда рублей на модернизацию очистных сооружений в Ростове.
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михаил евраев, ростов, россия, ярославская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), брикс, игорь щеголев, общество
11:25 09.06.2022
 
Евраев рассказал, как планируют преобразить Ростов Великий

Врио главы Ярославской области Евраев: в Ростове Великом восстановят исторический центр

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРостовский Кремль
Ростовский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ростовский Кремль. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев рассказал полпреду президента в ЦФО Игорю Щеголеву, как преобразится Ростов Великий: будет восстановлен исторический центр, пройдет модернизация очистных сооружений, ремонт дорог, сообщает правительство региона.
В Ростове состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по формированию культурно-исторического кластера "Ростов Великий" под председательством полпреда президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева. Участие в мероприятии принял врио губернатора Михаил Евраев.
По данным правительства региона, финансирование проекта предполагается по трем направлениям: за счет средств банка БРИКС, инфраструктурного бюджетного кредита правительства РФ и частных инвестиций. В период с 2021 по 2024 год объем вложений в развитие Ростова составит более 5 миллиардов рублей. По словам Игоря Щеголева, в результате реализации проекта Ростов станет одним из самых значимых исторических и духовных центров России. Он подчеркнул: важно, чтобы город был современным и комфортным, но сохраняющим свое историческое лицо.
"Мы гордимся Ростовом. Хотим, чтобы город расцвел. Хотим восстановить исторический центр, провести все работы, связанные с очистными сооружениями, чтобы здесь была чистая вода. Мы планируем решить вопрос с полигонами, с дорогами. Эти вопросы очень волнуют людей", - цитирует пресс-служба областного правительства врио губернатора Михаила Евраева. Он подчеркнул, что по многим направлениям уже приняты решения, готова проектно-сметная документация и начинаются работы.
"Нам важно, чтобы за несколько лет мы смогли решить все проблемы города. И не только для туристов, но в первую очередь для жителей Ростова", - резюмировал Евраев.
Ростов великий, жемчужина Золотого Кольца. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 30.10.2013
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Минкультуры запретило раскопки на земляных валах в Ростове ВеликомМинистерство культуры РФ во вторник запретило археологические раскопки на территории памятника архитектуры 17 века в Ростове Великом — земляных валов. Раскопки организовал местный предприниматель, чтобы построить там торговое здание, сообщается на сайте министерства.
В рамках создания кластера, уточняет правительство области, планируются оборудование архитектурно-художественной подсветки 56 зданий ансамбля Ростовского кремля, благоустройство более 4 километров набережной озера Неро, включая капитальный ремонт канализационных сетей, организация пешеходного туристического маршрута "Голландская крепость в древнерусском городе", благоустройство общественных пространств и парковых зон, реставрация здания городского театра. Михаил Евраев сообщил, что есть договоренности с руководством ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова об открытии филиала в Ростове с условием сохранения труппы и местной самобытности.
Сообщается, что также глава региона попросил поддержать поданную правительством Ярославской области заявку в Минстрой России на финансирование в объеме 3,65 миллиарда рублей на модернизацию очистных сооружений в Ростове.
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Ярославская областьМихаил ЕвраевРостовРоссияЯрославская областьМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)БРИКСИгорь ЩеголевОбщество
 
 
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