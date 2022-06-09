https://ria.ru/20220609/rostov-1794190045.html

Евраев рассказал, как планируют преобразить Ростов Великий

Евраев рассказал, как планируют преобразить Ростов Великий - РИА Новости, 09.06.2022

Евраев рассказал, как планируют преобразить Ростов Великий

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев рассказал полпреду президента в ЦФО Игорю Щеголеву, как преобразится Ростов Великий: будет восстановлен... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:25

2022-06-09T11:25

2022-06-09T11:25

ярославская область

михаил евраев

ростов

россия

ярославская область

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

брикс

игорь щеголев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев рассказал полпреду президента в ЦФО Игорю Щеголеву, как преобразится Ростов Великий: будет восстановлен исторический центр, пройдет модернизация очистных сооружений, ремонт дорог, сообщает правительство региона.В Ростове состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по формированию культурно-исторического кластера "Ростов Великий" под председательством полпреда президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева. Участие в мероприятии принял врио губернатора Михаил Евраев.По данным правительства региона, финансирование проекта предполагается по трем направлениям: за счет средств банка БРИКС, инфраструктурного бюджетного кредита правительства РФ и частных инвестиций. В период с 2021 по 2024 год объем вложений в развитие Ростова составит более 5 миллиардов рублей. По словам Игоря Щеголева, в результате реализации проекта Ростов станет одним из самых значимых исторических и духовных центров России. Он подчеркнул: важно, чтобы город был современным и комфортным, но сохраняющим свое историческое лицо."Мы гордимся Ростовом. Хотим, чтобы город расцвел. Хотим восстановить исторический центр, провести все работы, связанные с очистными сооружениями, чтобы здесь была чистая вода. Мы планируем решить вопрос с полигонами, с дорогами. Эти вопросы очень волнуют людей", - цитирует пресс-служба областного правительства врио губернатора Михаила Евраева. Он подчеркнул, что по многим направлениям уже приняты решения, готова проектно-сметная документация и начинаются работы."Нам важно, чтобы за несколько лет мы смогли решить все проблемы города. И не только для туристов, но в первую очередь для жителей Ростова", - резюмировал Евраев.В рамках создания кластера, уточняет правительство области, планируются оборудование архитектурно-художественной подсветки 56 зданий ансамбля Ростовского кремля, благоустройство более 4 километров набережной озера Неро, включая капитальный ремонт канализационных сетей, организация пешеходного туристического маршрута "Голландская крепость в древнерусском городе", благоустройство общественных пространств и парковых зон, реставрация здания городского театра. Михаил Евраев сообщил, что есть договоренности с руководством ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова об открытии филиала в Ростове с условием сохранения труппы и местной самобытности.Сообщается, что также глава региона попросил поддержать поданную правительством Ярославской области заявку в Минстрой России на финансирование в объеме 3,65 миллиарда рублей на модернизацию очистных сооружений в Ростове.

https://ria.ru/20131030/973560333.html

https://ria.ru/20220522/rostov-1789233739.html

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Варвара Скокшина

михаил евраев, ростов, россия, ярославская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), брикс, игорь щеголев, общество