19:42 09.06.2022 (обновлено: 20:18 09.06.2022)
Делегация Украины в ЮНЕСКО начала писать слово "Россия" со строчной буквы
Постпред при ЮНЕСКО Кузнецов: делегация Украины пишет слово "Россия" со строчной буквы
© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украинская делегация в ЮНЕСКО начала писать слово "Россия" со строчной буквы, а также обвинила Москву в том, что она "представляет опасность для украинского борща", рассказал постпред России при организации Александр Кузнецов в эфире телеканала "Россия 24".
"Украинская делегация начала в своих документах демонстративно писать слово "Россия" с маленькой буквы и обвинила нас в том, что мы представляем угрозу украинскому борщу", — отметил дипломат.
Подобные действия у большинства других стран — членов организации вызывают не только усмешку, но и все большее раздражение.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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