https://ria.ru/20220609/rossiya-1794394483.html

Делегация Украины в ЮНЕСКО начала писать слово "Россия" со строчной буквы

Делегация Украины в ЮНЕСКО начала писать слово "Россия" со строчной буквы - РИА Новости, 09.06.2022

Делегация Украины в ЮНЕСКО начала писать слово "Россия" со строчной буквы

Украинская делегация в ЮНЕСКО начала писать слово "Россия" со строчной буквы, а также обвинила Москву в том, что она "представляет опасность для украинского... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T19:42

2022-06-09T19:42

2022-06-09T20:18

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украинская делегация в ЮНЕСКО начала писать слово "Россия" со строчной буквы, а также обвинила Москву в том, что она "представляет опасность для украинского борща", рассказал постпред России при организации Александр Кузнецов в эфире телеканала "Россия 24"."Украинская делегация начала в своих документах демонстративно писать слово "Россия" с маленькой буквы и обвинила нас в том, что мы представляем угрозу украинскому борщу", — отметил дипломат.Подобные действия у большинства других стран — членов организации вызывают не только усмешку, но и все большее раздражение.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220609/pesni-1794159303.html

https://ria.ru/20211218/borsch-1764219367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, юнеско, украина