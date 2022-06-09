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Делегация Украины в ЮНЕСКО начала писать слово "Россия" со строчной буквы - РИА Новости, 09.06.2022
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Делегация Украины в ЮНЕСКО начала писать слово "Россия" со строчной буквы
Делегация Украины в ЮНЕСКО начала писать слово "Россия" со строчной буквы - РИА Новости, 09.06.2022
Делегация Украины в ЮНЕСКО начала писать слово "Россия" со строчной буквы
Украинская делегация в ЮНЕСКО начала писать слово "Россия" со строчной буквы, а также обвинила Москву в том, что она "представляет опасность для украинского... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T19:42
2022-06-09T20:18
в мире
россия
юнеско
украина
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украинская делегация в ЮНЕСКО начала писать слово "Россия" со строчной буквы, а также обвинила Москву в том, что она "представляет опасность для украинского борща", рассказал постпред России при организации Александр Кузнецов в эфире телеканала "Россия 24"."Украинская делегация начала в своих документах демонстративно писать слово "Россия" с маленькой буквы и обвинила нас в том, что мы представляем угрозу украинскому борщу", — отметил дипломат.Подобные действия у большинства других стран — членов организации вызывают не только усмешку, но и все большее раздражение.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220609/pesni-1794159303.html
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в мире, россия, юнеско, украина
19:42 09.06.2022 (обновлено: 20:18 09.06.2022)
 
Делегация Украины в ЮНЕСКО начала писать слово "Россия" со строчной буквы

Постпред при ЮНЕСКО Кузнецов: делегация Украины пишет слово "Россия" со строчной буквы

© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украинская делегация в ЮНЕСКО начала писать слово "Россия" со строчной буквы, а также обвинила Москву в том, что она "представляет опасность для украинского борща", рассказал постпред России при организации Александр Кузнецов в эфире телеканала "Россия 24".
"Украинская делегация начала в своих документах демонстративно писать слово "Россия" с маленькой буквы и обвинила нас в том, что мы представляем угрозу украинскому борщу", — отметил дипломат.
Ивано-Франковск - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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Подобные действия у большинства других стран — членов организации вызывают не только усмешку, но и все большее раздражение.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Участница кулинарного мероприятия готовит борщ - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря 2021, 08:00
"Борщ — наш!" Украина закрепляет кулинарный приоритет праздником
 
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