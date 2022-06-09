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Через десять лет Россия будет жить лучше, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2022
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Через десять лет Россия будет жить лучше, заявил Путин
Через десять лет Россия будет жить лучше, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2022
Через десять лет Россия будет жить лучше, заявил Путин
Россияне через десять лет будут жить лучше, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-09T17:33
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владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россияне через десять лет будут жить лучше, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ.Во время мероприятия один из участников задал Путину вопрос о том, будут ли россияне жить лучше через десять лет. "Да, а это в конце концов должно привести к повышению качества жизни", - сказал Путин.По словам Путина, успеха можно достичь, если страна будет приобретать новые компетенции в различных областях, в том числе в медицине, фармацевтике, обработке больших данных, квантовых технологиях. Для этого у России есть традиции образования и сильная математическая школа.
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Путин рассказал, когда Россия будет жить лучше
Путин рассказал, что нужно делать, чтобы через 10 лет Россия жила лучше
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владимир путин, общество, россия
17:33 09.06.2022 (обновлено: 00:20 10.06.2022)
 
Через десять лет Россия будет жить лучше, заявил Путин

Президент Путин выразил уверенность в улучшении качества жизни в России через десять лет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россияне через десять лет будут жить лучше, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ.
Во время мероприятия один из участников задал Путину вопрос о том, будут ли россияне жить лучше через десять лет. "Да, а это в конце концов должно привести к повышению качества жизни", - сказал Путин.
По словам Путина, успеха можно достичь, если страна будет приобретать новые компетенции в различных областях, в том числе в медицине, фармацевтике, обработке больших данных, квантовых технологиях. Для этого у России есть традиции образования и сильная математическая школа.
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