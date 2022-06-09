https://ria.ru/20220609/rossiya-1794351782.html

Через десять лет Россия будет жить лучше, заявил Путин

Через десять лет Россия будет жить лучше, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2022

Через десять лет Россия будет жить лучше, заявил Путин

Россияне через десять лет будут жить лучше, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-09T17:33

2022-06-09T17:33

2022-06-10T00:20

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россияне через десять лет будут жить лучше, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ.Во время мероприятия один из участников задал Путину вопрос о том, будут ли россияне жить лучше через десять лет. "Да, а это в конце концов должно привести к повышению качества жизни", - сказал Путин.По словам Путина, успеха можно достичь, если страна будет приобретать новые компетенции в различных областях, в том числе в медицине, фармацевтике, обработке больших данных, квантовых технологиях. Для этого у России есть традиции образования и сильная математическая школа.

https://ria.ru/20220420/donbass-1784478209.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин рассказал, когда Россия будет жить лучше Путин рассказал, что нужно делать, чтобы через 10 лет Россия жила лучше 2022-06-09T17:33 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия