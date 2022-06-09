https://ria.ru/20220609/rossiya-1794278704.html
Украинка устроила скандал в берлинском кафе "Россия"
Украинка устроила скандал в берлинском кафе "Россия" - РИА Новости, 09.06.2022
Украинка устроила скандал в берлинском кафе "Россия"
Гражданка Украины пригрозила хозяйке берлинского кафе "Россия" погромами, если та не изменит название заведения, сообщил телеканал "Россия 24". РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:16
2022-06-09T15:16
2022-06-09T15:33
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берлин (город)
украина
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Гражданка Украины пригрозила хозяйке берлинского кафе "Россия" погромами, если та не изменит название заведения, сообщил телеканал "Россия 24".Судя по видео, снятому самой украинкой и выложенному в соцсетях, владелица кафе, держа на руках ребенка, попыталась объяснить, что заведение так называется уже десять лет и символизирует дружбу между народами. Однако возмущенная посетительница продолжила настаивать, что ресторан необходимо переименовать, и пригрозила погромами."Смотрите, пока вас не побили тут. <...> Я этого делать не буду, у меня не хватит сил. Но люди есть, которые сделают", — заявила украинка.Хозяйка кафе в ответ несколько раз повторила, что Германия — свободная страна, поэтому она имеет право называть свое заведение так, как хочет.Российский МИД 1 июня выпустил доклад, в котором отметил резкий всплеск проявлений дискриминации в отношении всех представителей русскоязычной диаспоры в Германии, включая евреев и российских немцев. В ведомстве отметили, что власти ФРГ в целом не оставляют без внимания бытовые проявления русофобии и публично выступили против таких актов. В МИД подчеркивали, что тщательно фиксируют все проявления дискриминации за рубежом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, берлин (город), украина
15:16 09.06.2022 (обновлено: 15:33 09.06.2022)
Украинка устроила скандал в берлинском кафе "Россия"
Украинка устроила скандал в берлинском кафе "Россия" и пригрозила хозяйке погромами
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Гражданка Украины пригрозила хозяйке берлинского кафе "Россия" погромами, если та не изменит название заведения, сообщил
телеканал "Россия 24".
Судя по видео, снятому самой украинкой и выложенному в соцсетях, владелица кафе, держа на руках ребенка, попыталась объяснить, что заведение так называется уже десять лет и символизирует дружбу между народами. Однако возмущенная посетительница продолжила настаивать, что ресторан необходимо переименовать, и пригрозила погромами.
"Смотрите, пока вас не побили тут. <...> Я этого делать не буду, у меня не хватит сил. Но люди есть, которые сделают", — заявила украинка.
Хозяйка кафе в ответ несколько раз повторила, что Германия
— свободная страна, поэтому она имеет право называть свое заведение так, как хочет.
Российский МИД 1 июня выпустил доклад, в котором отметил резкий всплеск проявлений дискриминации в отношении всех представителей русскоязычной диаспоры в Германии, включая евреев и российских немцев. В ведомстве отметили, что власти ФРГ в целом не оставляют без внимания бытовые проявления русофобии и публично выступили против таких актов. В МИД подчеркивали, что тщательно фиксируют все проявления дискриминации за рубежом.