https://ria.ru/20220609/robot-1794085410.html

Робота одели в человеческую кожу

Робота одели в человеческую кожу - РИА Новости, 09.06.2022

Робота одели в человеческую кожу

Ученые из Японии нарастили на роботизированный механизм кожу, идентичную человеческой. Отчет об их работе опубликован в журнале Matter. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:00

2022-06-09T18:00

2022-06-09T18:00

наука

токийский университет

роботы

кожа

биология

кибернетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150972/03/1509720338_402:0:3844:1936_1920x0_80_0_0_b2e4d5e5baf06f043f6704cf321e1255.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ученые из Японии нарастили на роботизированный механизм кожу, идентичную человеческой. Отчет об их работе опубликован в журнале Matter.Одна из главных задач, стоящих перед создателями роботов-гуманоидов, сделать их максимально похожими на людей. Особенно это актуально для машин, применяющихся в здравоохранении и сфере услуг, поскольку схожесть с человеком может повысить эффективность общения c клиентами или пациентами и вызвать у них симпатию, считают исследователи.Силиконовое покрытие, в которое облачают роботов сейчас, в целом способно имитировать кожу человека, но с повторением деликатных текстур, таких как морщинки, уже не справляется. Попытки изготовить листы живой кожи для роботов также имели ограниченный успех — их оказалось сложно приладить к динамическим объектам с неровными поверхностями."При использовании этого метода у вас должны быть руки опытного мастера, способного точно вырезать и подгонять листы кожи", — говорит ведущий автор исследования Сёдзи Такеучи, профессор Токийского университета.Чтобы эффективно покрыть поверхность робота клетками кожи, японские ученые попытались сформировать ткани непосредственно вокруг механизма. Сначала они погрузили роботизированный палец в цилиндр, наполненный раствором коллагена и дермальных фибробластов человека — двух основных компонентов, из которых состоят соединительные ткани кожи.Такеучи говорит, что успех исследования заключается в естественной способности этой смеси сжиматься и плотно прилегать к пальцу. Подобно грунтовке под краску, этот слой обеспечил однородную основу для следующего слоя клеток — эпидермальных кератиноцитов человека. Они составляют 90% внешнего слоя кожи, придавая поверхности робота текстуру, похожую на человеческую, и влагоудерживающие барьерные свойства.В результате получилось создать бесшовное кожное покрытие, достаточно прочное и эластичное, чтобы выдерживать сгибания и разгибания механического пальца.Кроме того, подобно человеческой, искусственная кожа оказалась способна к самовосстановлению — для этого на палец накладывали коллагеновую повязку."Но эта работа — лишь первый шаг к созданию роботов, покрытых живой кожей", — говорит Такеучи.Пока что выращенная для робота кожа значительно менее прочна в сравнение с естественной — она не может долго существовать без постоянного очищения и снабжения питательными веществами. В дальнейшем Такеучи и его команда планируют решить эти проблемы, а также внедрить в кожу более сложные функциональные структуры, такие как сенсорные нейроны, волосяные фолликулы, ногти и потовые железы.

https://ria.ru/20220421/mikrochipy-1784536026.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роботизированный палец покрыли кожей, идентичной человеческой Роботизированный палец покрыли кожей, идентичной человеческой 2022-06-09T18:00 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

токийский университет, роботы, кожа, биология, кибернетика