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Действия Киева приближают референдум в Запорожье, заявили в ВГА Мелитополя
Действия Киева приближают референдум в Запорожье, заявили в ВГА Мелитополя - РИА Новости, 09.06.2022
Действия Киева приближают референдум в Запорожье, заявили в ВГА Мелитополя
Киев своими действиями приближает сроки референдума по присоединению Запорожья к РФ, сообщила глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:32
2022-06-09T11:32
2022-06-09T11:32
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Киев своими действиями приближает сроки референдума по присоединению Запорожья к РФ, сообщила глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко.Ранее Данильченко заявила о начале подготовке к референдуму о вхождении в состав РФ."Сроки проведения референдума еще украинская власть как бы пододвигает, они условно "помогают" нам, обстреливая приграничные территории, уничтожая продовольственные запасы, денежную массу гривневую, которую пенсионеры наши по вине украинских властей не смогли получить", - заявила она в эфире телеканала "Россия 24"."Надеемся, что мы проведем референдум (в этом году), постараемся подготовиться как можно быстрее и качественнее, потому что у жителей нашего города есть запрос - люди хотят высказать свое мнение, что они связывают свое будущее с Россией... Вопрос только в технической организации проведения референдума", - добавила она.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, херсонская область , запорожская область
Действия Киева приближают референдум в Запорожье, заявили в ВГА Мелитополя
Глава ВГА Мелитополя Данильченко: действия Киева приближают референдум в Запорожье
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Киев своими действиями приближает сроки референдума по присоединению Запорожья к РФ, сообщила
глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко.
Ранее Данильченко заявила о начале подготовке к референдуму о вхождении в состав РФ
.
"Сроки проведения референдума еще украинская власть как бы пододвигает, они условно "помогают" нам, обстреливая приграничные территории, уничтожая продовольственные запасы, денежную массу гривневую, которую пенсионеры наши по вине украинских властей не смогли получить", - заявила она в эфире телеканала "Россия 24".
"Надеемся, что мы проведем референдум (в этом году), постараемся подготовиться как можно быстрее и качественнее, потому что у жителей нашего города есть запрос - люди хотят высказать свое мнение, что они связывают свое будущее с Россией... Вопрос только в технической организации проведения референдума", - добавила она.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области
на юге Украины
. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.