Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области рассказали о референдуме по присоединению к России - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/referendum-1794135016.html
В Херсонской области рассказали о референдуме по присоединению к России
В Херсонской области рассказали о референдуме по присоединению к России - РИА Новости, 09.06.2022
В Херсонской области рассказали о референдуме по присоединению к России
Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в этом году, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T03:18
2022-06-09T03:22
херсонская область
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в этом году, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что референдум по вхождению региона в состав России пройдет в этом году, подготовка к нему началась и займет несколько месяцев.В то же время он отметил, что сейчас первоочередной задачей является не референдум, а социально-экономическое развитие региона, от которого зависит благосостояние и качество жизни населения. "Мы сделаем все необходимое, чтобы жители Херсонской области не испытывали никаких трудностей, чтобы их жизнь была комфортной", - заверил замглавы администрации.По его словам, Херсонская область уже начала интеграцию в состав России, жители активно подают заявки на получение российский паспортов.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах вхождения в состав России.
https://ria.ru/20220608/aes-1794044127.html
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_519:0:2583:1548_1920x0_80_0_0_6d89ee3dd0d2eeb32d6d2e8bce83ab3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, украина, в мире
03:18 09.06.2022 (обновлено: 03:22 09.06.2022)
 
В Херсонской области рассказали о референдуме по присоединению к России

Херсонская область планирует референдум по вхождению в состав России на этот год

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в этом году, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что референдум по вхождению региона в состав России пройдет в этом году, подготовка к нему началась и займет несколько месяцев.
"Референдум планируется провести в текущем году. Решение по этому поводу принято", - сказал Стремоусов.
В то же время он отметил, что сейчас первоочередной задачей является не референдум, а социально-экономическое развитие региона, от которого зависит благосостояние и качество жизни населения. "Мы сделаем все необходимое, чтобы жители Херсонской области не испытывали никаких трудностей, чтобы их жизнь была комфортной", - заверил замглавы администрации.
По его словам, Херсонская область уже начала интеграцию в состав России, жители активно подают заявки на получение российский паспортов.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах вхождения в состав России.
Южно-Украинская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 16:27Специальная военная операция на Украине
В Херсоне не исключили, что Киев попытается ударить по АЭС
 
Херсонская областьРоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала