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В Херсонской области рассказали о референдуме по присоединению к России

В Херсонской области рассказали о референдуме по присоединению к России - РИА Новости, 09.06.2022

В Херсонской области рассказали о референдуме по присоединению к России

Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в этом году, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T03:18

2022-06-09T03:18

2022-06-09T03:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в этом году, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что референдум по вхождению региона в состав России пройдет в этом году, подготовка к нему началась и займет несколько месяцев.В то же время он отметил, что сейчас первоочередной задачей является не референдум, а социально-экономическое развитие региона, от которого зависит благосостояние и качество жизни населения. "Мы сделаем все необходимое, чтобы жители Херсонской области не испытывали никаких трудностей, чтобы их жизнь была комфортной", - заверил замглавы администрации.По его словам, Херсонская область уже начала интеграцию в состав России, жители активно подают заявки на получение российский паспортов.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах вхождения в состав России.

https://ria.ru/20220608/aes-1794044127.html

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херсонская область , россия, украина, в мире