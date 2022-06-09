03:18 09.06.2022 (обновлено: 03:22 09.06.2022)
В Херсонской области рассказали о референдуме по присоединению к России
Херсонская область планирует референдум по вхождению в состав России на этот год
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в этом году, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что референдум по вхождению региона в состав России пройдет в этом году, подготовка к нему началась и займет несколько месяцев.
"Референдум планируется провести в текущем году. Решение по этому поводу принято", - сказал Стремоусов.
В то же время он отметил, что сейчас первоочередной задачей является не референдум, а социально-экономическое развитие региона, от которого зависит благосостояние и качество жизни населения. "Мы сделаем все необходимое, чтобы жители Херсонской области не испытывали никаких трудностей, чтобы их жизнь была комфортной", - заверил замглавы администрации.
По его словам, Херсонская область уже начала интеграцию в состав России, жители активно подают заявки на получение российский паспортов.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах вхождения в состав России.