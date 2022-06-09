https://ria.ru/20220609/ranenaya-1794378380.html

При обстреле украинскими войсками Донецка ранена женщина

При обстреле украинскими войсками Донецка ранена женщина - РИА Новости, 09.06.2022

При обстреле украинскими войсками Донецка ранена женщина

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Калининского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:53

2022-06-09T18:53

2022-06-09T18:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

калининский район

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Калининского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее штаб сообщал о гибели мирной жительницы при обстреле Калининского района Донецка."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Калининском районе Донецка число жертв возросло до двух человек: одна женщина погибла и еще одна получила ранение", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.В четверг в 17.22 представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел Калининского района Донецка украинскими войсками, в ходе которого по городу выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров. Украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220609/naemniki-1794359055.html

донецк (днр)

калининский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), калининский район, донецкая народная республика, нато