https://ria.ru/20220609/rabota-1794134306.html
Роскосмос: группировка "Сфера" может создать 33 тысяч рабочих мест
Роскосмос: группировка "Сфера" может создать 33 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 09.06.2022
Роскосмос: группировка "Сфера" может создать 33 тысяч рабочих мест
Производство аппаратов многоспутниковой группировки "Сфера" и развертывание их на орбите может создать более 33 тысяч новых рабочих мест и принести российскому... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T03:06
2022-06-09T03:06
2022-06-09T05:26
россия
роскосмос
экономика
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Производство аппаратов многоспутниковой группировки "Сфера" и развертывание их на орбите может создать более 33 тысяч новых рабочих мест и принести российскому ВВП 2,4 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.Для достижения таких показателей должно быть профинансировано создание группировки в полном объеме, предполагающем около 400 спутников на орбите. Развертывание группировки в таких масштабах, как подчеркнули в Роскосмосе, "является необходимым условием для создания и развития цифровой экономики нашей страны".Согласно одобренному правительством в апреле 2022 года проекту "Сферы", на орбиту будут выведены 162 аппарата.Представленный в 2018 году проект предполагал запуск 542 космических аппаратов с 2024 по 2028 год. В 2021 году состав группировки сократили примерно до 380 аппаратов - семи спутников связи "Экспресс", четырех "Экспресс-РВ", 12 аппаратов "Скиф" для широкополосного доступа в интернет и 264 спутников "Марафон" интернета вещей, двух спутников связи "Ямал", трех спутников ДЗЗ "Смотр", и 96 аппаратов наблюдения "Беркут".В конце 2021 года было объявлено, что проект "Сферы" наконец-то согласован с правительством и получил первое финансирование. До 2024 года будет выделяться по 7 миллиардов рублей ежегодно. Суммарное финансирование должно составить порядка 180 миллиардов рублей.В мае 2022 года директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" Роскосмоса Сергей Прохоров сообщил, что количество "Марафонов" сократили с 264 до 137, а "Скифов" будет шесть. О том, ужаты ли другие спутниковые группировки, которые войдут в "Сферу", он не уточнил.Запуск первого аппарата "Сферы" — спутника-демонстратора широкополосного доступа в интернет "Скиф-Д" - запланирован на октябрь 2022 года. После этого ожидается запуск спутника-демонстратора "Марафон", а в конце 2025 года – первого спутника высокоэллиптической системы связи "Экспресс-РВ".
https://ria.ru/20220608/sputnik-1793891749.html
https://ria.ru/20220607/sfera-1793625581.html
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россия, роскосмос, экономика
03:06 09.06.2022 (обновлено: 05:26 09.06.2022)
Роскосмос: группировка "Сфера" может создать 33 тысяч рабочих мест
Роскосмос: многоспутниковая группировка "Сфера" может создать 33 тысяч рабочих мест
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Производство аппаратов многоспутниковой группировки "Сфера" и развертывание их на орбите может создать более 33 тысяч новых рабочих мест и принести российскому ВВП 2,4 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
"По предварительным оценкам, в случае выделения бюджетного финансирования для полномасштабного развертывания спутниковых группировок реализация проекта "Сфера" обеспечит налоговые поступления в объеме 1,6 трлн рублей, а также создание более 33 тысяч рабочих мест. Вклад в ВВП составит около 2,4 трлн рублей", - говорится в сообщении.
Для достижения таких показателей должно быть профинансировано создание группировки в полном объеме, предполагающем около 400 спутников на орбите. Развертывание группировки в таких масштабах, как подчеркнули в Роскосмосе
, "является необходимым условием для создания и развития цифровой экономики нашей страны".
Согласно одобренному правительством в апреле 2022 года проекту "Сферы", на орбиту будут выведены 162 аппарата.
Представленный в 2018 году проект предполагал запуск 542 космических аппаратов с 2024 по 2028 год. В 2021 году состав группировки сократили примерно до 380 аппаратов - семи спутников связи "Экспресс", четырех "Экспресс-РВ", 12 аппаратов "Скиф" для широкополосного доступа в интернет и 264 спутников "Марафон" интернета вещей, двух спутников связи "Ямал", трех спутников ДЗЗ "Смотр", и 96 аппаратов наблюдения "Беркут".
В конце 2021 года было объявлено, что проект "Сферы" наконец-то согласован с правительством и получил первое финансирование. До 2024 года будет выделяться по 7 миллиардов рублей ежегодно. Суммарное финансирование должно составить порядка 180 миллиардов рублей.
В мае 2022 года директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" Роскосмоса Сергей Прохоров сообщил, что количество "Марафонов" сократили с 264 до 137, а "Скифов" будет шесть. О том, ужаты ли другие спутниковые группировки, которые войдут в "Сферу", он не уточнил.
Запуск первого аппарата "Сферы" — спутника-демонстратора широкополосного доступа в интернет "Скиф-Д" - запланирован на октябрь 2022 года. После этого ожидается запуск спутника-демонстратора "Марафон", а в конце 2025 года – первого спутника высокоэллиптической системы связи "Экспресс-РВ".