https://ria.ru/20220609/pvo-1794250360.html

Минобороны показало уничтожение украинского дрона комплексом "Стрела"

Минобороны показало уничтожение украинского дрона комплексом "Стрела" - РИА Новости, 09.06.2022

Минобороны показало уничтожение украинского дрона комплексом "Стрела"

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского разведывательного беспилотника "Фурия" комплексом противовоздушной обороны "Стрела". РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:52

2022-06-09T13:52

2022-06-09T14:48

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского разведывательного беспилотника "Фурия" комплексом противовоздушной обороны "Стрела".На видеозаписи демонстрируется, как комплекс ПВО ближнего действия "Стрела-10" выполняет пуск зенитной управляемой ракеты по беспилотнику. На кадрах видно, как ракета поражает дрон в небе - на месте встречи ракеты и аппарата остается черный след. Также в видео показаны обломки украинского беспилотника на земле."При выполнении марша подразделений ВДВ расчетами зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" был уничтожен разведывательный беспилотный летательный аппарат "Фурия" ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве.Там добавили, что благодаря точным и слаженным действиям боевого расчета удалось своевременно обнаружить и сбить воздушную цель, не позволив беспилотнику произвести разведку местности и корректировку огня украинской артиллерии.

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Кадры боевой работы расчетов ЗРК "Стрела-10" Благодаря точным и слаженным действиям боевого расчета удалось своевременно обнаружить воздушную цель, идентифицировать ее как БпЛА противника и уничтожить, не позволив произвести разведку местности и корректировку огня артиллерии ВСУ. 2022-06-09T13:52 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), видео