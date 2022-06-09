https://ria.ru/20220609/pvo-1794250360.html
Минобороны показало уничтожение украинского дрона комплексом "Стрела"
Минобороны показало уничтожение украинского дрона комплексом "Стрела" - РИА Новости, 09.06.2022
Минобороны показало уничтожение украинского дрона комплексом "Стрела"
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского разведывательного беспилотника "Фурия" комплексом противовоздушной обороны "Стрела". РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:52
2022-06-09T13:52
2022-06-09T14:48
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794270398_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bf85ac22f0804132a0f0e86abcb40113.jpg
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского разведывательного беспилотника "Фурия" комплексом противовоздушной обороны "Стрела".На видеозаписи демонстрируется, как комплекс ПВО ближнего действия "Стрела-10" выполняет пуск зенитной управляемой ракеты по беспилотнику. На кадрах видно, как ракета поражает дрон в небе - на месте встречи ракеты и аппарата остается черный след. Также в видео показаны обломки украинского беспилотника на земле."При выполнении марша подразделений ВДВ расчетами зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" был уничтожен разведывательный беспилотный летательный аппарат "Фурия" ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве.Там добавили, что благодаря точным и слаженным действиям боевого расчета удалось своевременно обнаружить и сбить воздушную цель, не позволив беспилотнику произвести разведку местности и корректировку огня украинской артиллерии.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794270398_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1f13d46e946eded599b74ec6ad9cfd01.jpg
Кадры боевой работы расчетов ЗРК "Стрела-10"
Благодаря точным и слаженным действиям боевого расчета удалось своевременно обнаружить воздушную цель, идентифицировать ее как БпЛА противника и уничтожить, не позволив произвести разведку местности и корректировку огня артиллерии ВСУ.
2022-06-09T13:52
true
PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), видео
13:52 09.06.2022 (обновлено: 14:48 09.06.2022)
Минобороны показало уничтожение украинского дрона комплексом "Стрела"
Минобороны показало уничтожение украинского дрона "Фурия" комплексом "Стрела"
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского разведывательного беспилотника "Фурия" комплексом противовоздушной обороны "Стрела".
На видеозаписи демонстрируется, как комплекс ПВО ближнего действия "Стрела-10" выполняет пуск зенитной управляемой ракеты по беспилотнику. На кадрах видно, как ракета поражает дрон в небе - на месте встречи ракеты и аппарата остается черный след. Также в видео показаны обломки украинского беспилотника на земле.
"При выполнении марша подразделений ВДВ
расчетами зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" был уничтожен разведывательный беспилотный летательный аппарат "Фурия" ВСУ
", - рассказали в оборонном ведомстве.
Там добавили, что благодаря точным и слаженным действиям боевого расчета удалось своевременно обнаружить и сбить воздушную цель, не позволив беспилотнику произвести разведку местности и корректировку огня украинской артиллерии.