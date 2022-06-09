https://ria.ru/20220609/putin-1794374493.html
Путин оценил идею о создании госкорпорации в легкой промышленности
Путин оценил идею о создании госкорпорации в легкой промышленности - РИА Новости, 09.06.2022
Путин оценил идею о создании госкорпорации в легкой промышленности
Создание госкорпорации в области легкой промышленности не лучшее решение, нужно увеличивать поддержку предприятиям, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:45
2022-06-09T18:45
2022-06-09T18:45
экономика
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Создание госкорпорации в области легкой промышленности не лучшее решение, нужно увеличивать поддержку предприятиям, считает президент России Владимир Путин."Правительство предлагает новые, новые меры поддержки. Раздвигает эти границы поддержки от малого бизнеса то, что вчера имели крупные предприятия, сегодня уже получают предприятия небольшие, мы идем по этому пути и будем идти дальше, постепенно. Это точно совершенно нужно делать, создать дополнительный фонд какой-то, наверное, можно, нужно просто подумать", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.По словам президента, фондов уже много. "Если какая-то ниша осталась недоработанной и есть востребованные направления поддержки небольших предприятия, то, наверное, нужно подумать над этим", - добавил он."Что касается создания какого-то государственного предприятия. Я не знаю, надо подумать, нам нужно здесь создавать госпредприятие какое-то, я боюсь, что создадим какое-то госпредприятие, оно вместо того, чтобы помогать более широко, будет наоборот всех подавлять, напридумывает там каких-нибудь регламентов, которые придется обсуждать как их поменять", - объяснил Путин.Также президент отметил, нужно ли в сфере легкой промышленности создавать госкорпорации - это большой вопрос."Здесь лучше говорить о мерах системной поддержки отрасли", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20220609/kompanii-1794370265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, владимир путин
Путин оценил идею о создании госкорпорации в легкой промышленности
Путин: создание госкорпорации в области легкой промышленности не лучшее решение
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Создание госкорпорации в области легкой промышленности не лучшее решение, нужно увеличивать поддержку предприятиям, считает президент России Владимир Путин.
"Правительство предлагает новые, новые меры поддержки. Раздвигает эти границы поддержки от малого бизнеса то, что вчера имели крупные предприятия, сегодня уже получают предприятия небольшие, мы идем по этому пути и будем идти дальше, постепенно. Это точно совершенно нужно делать, создать дополнительный фонд какой-то, наверное, можно, нужно просто подумать", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
По словам президента, фондов уже много. "Если какая-то ниша осталась недоработанной и есть востребованные направления поддержки небольших предприятия, то, наверное, нужно подумать над этим", - добавил он.
"Что касается создания какого-то государственного предприятия. Я не знаю, надо подумать, нам нужно здесь создавать госпредприятие какое-то, я боюсь, что создадим какое-то госпредприятие, оно вместо того, чтобы помогать более широко, будет наоборот всех подавлять, напридумывает там каких-нибудь регламентов, которые придется обсуждать как их поменять", - объяснил Путин
.
Также президент отметил, нужно ли в сфере легкой промышленности создавать госкорпорации - это большой вопрос.
"Здесь лучше говорить о мерах системной поддержки отрасли", - подчеркнул Путин.