https://ria.ru/20220609/putin-1794366045.html
Путин назвал ограничения в микроэлектронике одним из ударов по России
Путин назвал ограничения в микроэлектронике одним из ударов по России - РИА Новости, 10.06.2022
Путин назвал ограничения в микроэлектронике одним из ударов по России
Санкционные ограничения в импорте микроэлектроники стали одним из главных ударов по России, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-09T18:20
2022-06-09T18:20
2022-06-10T06:08
экономика
технологии
россия
владимир путин
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Санкционные ограничения в импорте микроэлектроники стали одним из главных ударов по России, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики."У нас правительство на протяжении нескольких лет пытается запустить, воссоздать и на новой базе создать микроэлектронную промышленность, это одна из сложных тем, тяжелых, и одно из главных направлений удара по России из всего набора вот этих ограничительных мер, ну, собственно, так было всегда, еще с петровских времен", - сказал Путин, отвечая на вопрос молодого ученого в сфере автоматики об отечественной микроэлектронике.Он отметил, что Россия остановилась лишь на продаже нефти и газа, а технологии решила "благополучно закупать за дешево", тем самым сама профинансировала работу западных разработчиков."Поэтому благодаря этим ограничениям мы вынуждены, должны, слава богу, заниматься своими инженерными школами и в том числе по этому направлению", - добавил президент России.Он пообещал лично поговорить по этому поводу с председателем правительства РФ.
https://ria.ru/20220609/putin-1794341507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, владимир путин, санкции, санкции в отношении россии
18:20 09.06.2022 (обновлено: 06:08 10.06.2022)
Путин назвал ограничения в микроэлектронике одним из ударов по России
Путин назвал ограничения в импорте микроэлектроники одним из главных ударов по России
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Санкционные ограничения в импорте микроэлектроники стали одним из главных ударов по России, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
"У нас правительство на протяжении нескольких лет пытается запустить, воссоздать и на новой базе создать микроэлектронную промышленность, это одна из сложных тем, тяжелых, и одно из главных направлений удара по России
из всего набора вот этих ограничительных мер, ну, собственно, так было всегда, еще с петровских времен", - сказал Путин
, отвечая на вопрос молодого ученого в сфере автоматики об отечественной микроэлектронике.
Он отметил, что Россия остановилась лишь на продаже нефти и газа, а технологии решила "благополучно закупать за дешево", тем самым сама профинансировала работу западных разработчиков.
"Поэтому благодаря этим ограничениям мы вынуждены, должны, слава богу, заниматься своими инженерными школами и в том числе по этому направлению", - добавил президент России.
Он пообещал лично поговорить по этому поводу с председателем правительства РФ.