Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал ограничения в микроэлектронике одним из ударов по России - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/putin-1794366045.html
Путин назвал ограничения в микроэлектронике одним из ударов по России
Путин назвал ограничения в микроэлектронике одним из ударов по России - РИА Новости, 10.06.2022
Путин назвал ограничения в микроэлектронике одним из ударов по России
Санкционные ограничения в импорте микроэлектроники стали одним из главных ударов по России, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-09T18:20
2022-06-10T06:08
экономика
технологии
россия
владимир путин
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794353909_0:195:3295:2048_1920x0_80_0_0_4117cdbaead0b3829fbad1e3a65cbfd0.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Санкционные ограничения в импорте микроэлектроники стали одним из главных ударов по России, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики."У нас правительство на протяжении нескольких лет пытается запустить, воссоздать и на новой базе создать микроэлектронную промышленность, это одна из сложных тем, тяжелых, и одно из главных направлений удара по России из всего набора вот этих ограничительных мер, ну, собственно, так было всегда, еще с петровских времен", - сказал Путин, отвечая на вопрос молодого ученого в сфере автоматики об отечественной микроэлектронике.Он отметил, что Россия остановилась лишь на продаже нефти и газа, а технологии решила "благополучно закупать за дешево", тем самым сама профинансировала работу западных разработчиков."Поэтому благодаря этим ограничениям мы вынуждены, должны, слава богу, заниматься своими инженерными школами и в том числе по этому направлению", - добавил президент России.Он пообещал лично поговорить по этому поводу с председателем правительства РФ.
https://ria.ru/20220609/putin-1794341507.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794353909_262:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_61f60f726980a694128dfaf82b43727b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, владимир путин, санкции, санкции в отношении россии
18:20 09.06.2022 (обновлено: 06:08 10.06.2022)
 
Путин назвал ограничения в микроэлектронике одним из ударов по России

Путин назвал ограничения в импорте микроэлектроники одним из главных ударов по России

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Санкционные ограничения в импорте микроэлектроники стали одним из главных ударов по России, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
"У нас правительство на протяжении нескольких лет пытается запустить, воссоздать и на новой базе создать микроэлектронную промышленность, это одна из сложных тем, тяжелых, и одно из главных направлений удара по России из всего набора вот этих ограничительных мер, ну, собственно, так было всегда, еще с петровских времен", - сказал Путин, отвечая на вопрос молодого ученого в сфере автоматики об отечественной микроэлектронике.
Он отметил, что Россия остановилась лишь на продаже нефти и газа, а технологии решила "благополучно закупать за дешево", тем самым сама профинансировала работу западных разработчиков.
"Поэтому благодаря этим ограничениям мы вынуждены, должны, слава богу, заниматься своими инженерными школами и в том числе по этому направлению", - добавил президент России.
Он пообещал лично поговорить по этому поводу с председателем правительства РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 17:09
Путин назвал повышение цен в западных странах результатом их ошибок
 
ЭкономикаТехнологииРоссияВладимир ПутинСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала