https://ria.ru/20220609/putin-1794366045.html

Путин назвал ограничения в микроэлектронике одним из ударов по России

Путин назвал ограничения в микроэлектронике одним из ударов по России - РИА Новости, 10.06.2022

Путин назвал ограничения в микроэлектронике одним из ударов по России

Санкционные ограничения в импорте микроэлектроники стали одним из главных ударов по России, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-09T18:20

2022-06-09T18:20

2022-06-10T06:08

экономика

технологии

россия

владимир путин

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Санкционные ограничения в импорте микроэлектроники стали одним из главных ударов по России, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики."У нас правительство на протяжении нескольких лет пытается запустить, воссоздать и на новой базе создать микроэлектронную промышленность, это одна из сложных тем, тяжелых, и одно из главных направлений удара по России из всего набора вот этих ограничительных мер, ну, собственно, так было всегда, еще с петровских времен", - сказал Путин, отвечая на вопрос молодого ученого в сфере автоматики об отечественной микроэлектронике.Он отметил, что Россия остановилась лишь на продаже нефти и газа, а технологии решила "благополучно закупать за дешево", тем самым сама профинансировала работу западных разработчиков."Поэтому благодаря этим ограничениям мы вынуждены, должны, слава богу, заниматься своими инженерными школами и в том числе по этому направлению", - добавил президент России.Он пообещал лично поговорить по этому поводу с председателем правительства РФ.

https://ria.ru/20220609/putin-1794341507.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, владимир путин, санкции, санкции в отношении россии