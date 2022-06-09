https://ria.ru/20220609/putin-1794363524.html

Невероятные идеи двигают развитие вперед, заявил Путин

Невероятные идеи двигают развитие вперед, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022

Невероятные идеи двигают развитие вперед, заявил Путин

Невероятные и сумасшедшие на первый взгляд идеи двигают развитие вперед, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:13

2022-06-09T18:13

2022-06-09T18:13

технологии

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Невероятные и сумасшедшие на первый взгляд идеи двигают развитие вперед, заявил президент России Владимир Путин."Чем невероятнее проект, тем больше шансов, что мы будем двигаться вперед. Поэтому есть всякие мужские шуточки на этот счет, но даже если это невозможно, стремиться к этому надо", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики."Мне кажется, если думать, как Циолковский, что мы полетим к звездам, мы полетим. И мы полетели первыми в истории человечества. Поэтому такие на первый взгляд невероятные и сумасшедшие идеи - они двигают развитие, мир двигают вперед", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220609/lider-1794353536.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, владимир путин, россия