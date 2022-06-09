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Невероятные идеи двигают развитие вперед, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022
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Невероятные идеи двигают развитие вперед, заявил Путин
Невероятные идеи двигают развитие вперед, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022
Невероятные идеи двигают развитие вперед, заявил Путин
Невероятные и сумасшедшие на первый взгляд идеи двигают развитие вперед, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:13
2022-06-09T18:13
технологии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Невероятные и сумасшедшие на первый взгляд идеи двигают развитие вперед, заявил президент России Владимир Путин."Чем невероятнее проект, тем больше шансов, что мы будем двигаться вперед. Поэтому есть всякие мужские шуточки на этот счет, но даже если это невозможно, стремиться к этому надо", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики."Мне кажется, если думать, как Циолковский, что мы полетим к звездам, мы полетим. И мы полетели первыми в истории человечества. Поэтому такие на первый взгляд невероятные и сумасшедшие идеи - они двигают развитие, мир двигают вперед", - добавил Путин.
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технологии, владимир путин, россия
18:13 09.06.2022
 
Невероятные идеи двигают развитие вперед, заявил Путин

Путин: невероятные и сумасшедшие на первый взгляд идеи двигают развитие вперед

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Невероятные и сумасшедшие на первый взгляд идеи двигают развитие вперед, заявил президент России Владимир Путин.
"Чем невероятнее проект, тем больше шансов, что мы будем двигаться вперед. Поэтому есть всякие мужские шуточки на этот счет, но даже если это невозможно, стремиться к этому надо", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 17:37
Путин назвал ключевые качества лидера
"Мне кажется, если думать, как Циолковский, что мы полетим к звездам, мы полетим. И мы полетели первыми в истории человечества. Поэтому такие на первый взгляд невероятные и сумасшедшие идеи - они двигают развитие, мир двигают вперед", - добавил Путин.
 
ТехнологииВладимир ПутинРоссия
 
 
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